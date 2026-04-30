致茂財報／首季淨利38.6億元、季增46% EPS達9.12元

輝達（NVIDIA）概念股、量測儀器大廠致茂（2360）今日召開法人說明會，公布2026年第1季財務報告會計年度截至3月31日之財務報告。該公司2026年第1季之合併累計營收為新台幣118.6億，季成長38%，與去年同期增長73%。稅後淨利為新台幣38.6億，較上季成長46%，較去年同期大幅成長82%，單季毛利率達63%，受惠於AI伺服器電源設備大增以及矽光子動能強勁，單季每股稅後純益為新台幣9.12元。創單季次高表現，每股盈餘之設算股數為加權平均發行股數4億2仟萬4佰萬股。

致茂說明，受惠於AI伺服器電源大幅增長，公司第1季主要的營收貢獻來源為量測及自動化檢測設備，累計營收達新台幣53.9億，分別較上季成長105%，較去年同期成長145%。半導體 / Photonics測試解決方案第1季營收達新台幣34.1億，分別較上季成長19%，較去年同期增長31%。

展望未來，致茂也說，半導體 / Photonics測試解決方案持續強勁，今年可望維持穩健成長表現，其中矽光子持續成為強勁動能，不能低估相關營收貢獻挹注。

外資法人認為致茂有上修營運展望潛力，除了輝達在AI領域布局，一線大廠AMD、Google等也積極在AI伺服器應用推進，加上AI伺服器中的液冷散熱系統帶動對應量測檢測設備需求大增，皆成為公司應用成長的動能。

展望2026年，致茂重申，將受惠於客戶需求持續增溫，公司預期2026年將持續穩健成長。兩大事業體量測及自動化檢測設備與半導體及Photonics測試解決方案營收目標皆再創去年營收高點。

應用方面，致茂提到，量測及自動化檢測設備之營收貢獻主要自於AI伺服器所需之Power零組件(包含HVDC之導入)及儲能產業需求大增。半導體 / Photonics測試解決方案之成長動能將來自於幾個面向，第一SLT持續受惠於AI / HPC / ASIC需求增長、第二先進製程擴產帶動之Metrology需求提升及，第三矽光子CPO的導入增進Photonics營收大幅增長。

致茂基本面穩健，法人分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求，SEMI預估半導體測試設備2026年持續看成長，致茂供應高單價之端設備給客戶，帶動毛利率攀升，後續營運可望持續穩健成長。