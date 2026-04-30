聯發科首季每股純益15.17元、季增5.6% 優於預期

國內IC設計龍頭聯發科今日公布第1季財報，儘管營收季減0.7%，單季純稅後純益243.76億元，季增5.6%，表現優於預期，展現聯發科多元產品收益發酵，抵銷智慧型手機等因記憶體成本墊高影響消費減弱的不利因素，獲利穩步提升。

聯發科首季合併營收為1491.51億元，季減 0.7%， 年減 2.7%。受惠多元化產品挹注獲利，第1季合併毛利率為46.3%，較前季增加0.2個百分點，較去年同期減少1.8個百分點， 本季合併營業利益為228.91億元，季增加4.8%，年減23.8%。

聯發科之前預估第1季合併營收介於1412-1502億元，實際達到 1491.51億元，季減 0.69%、年減 2.71%，達成先前財測的高標。其中3月單月合併營收達 632.19億元，月增62.3%、年增 12.9%，創單月歷史新高。

聯發科今日舉行法說會，由副董事長暨執行長蔡力行報告營運成果。 法人將聚焦AI ASIC（客製化晶片）成長動能、2026年營運藍圖與第2季展望、旗艦手機晶片 (Dimensity 9500/9600) 的訂單與出貨、以及車用電子與邊緣AI的規畫。