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聯發科財報／首季獲利243億元、季增5.6% EPS 15.17元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
聯發科首季獲利243億元、季增5.6%，EPS 15.17元。圖／本報資料照片
聯發科首季獲利243億元、季增5.6%，EPS 15.17元。圖／本報資料照片

IC設計龍頭聯發科（2454）30日於法說會前公布2026年第1季財報，受手機業務動能轉弱影響，單季營收小幅下滑，但在費用控管與產品組合優化帶動下，首季獲利達243.76億元，季增5.6%，每股稅後純益15.17元。

聯發科首季合併營收1,491.51億元，季減0.7%、年減2.7%，主要因手機平台營收下滑，抵銷智慧裝置平台成長動能。毛利率46.3%，季增0.2個百分點、年減1.8個百分點，主要受產品組合變化影響。

獲利表現方面，首季營業利益228.91億元，季增4.8%、年減23.8%；營益率15.3%，較上季提升0.8個百分點，但較去年同期下滑4.3個百分點。稅後純益243.76億元，季增5.6%、年減17.4%，每股稅後純益15.17元，優於上季14.39元，低於去年同期18.43元。

費用結構方面，首季營業費用461.65億元，占營收比重31.0%，低於上季31.6%，主因前一季年底報銷費用較高。其中，研發費用383.45億元，占營收25.7%，仍維持高檔，反映聯發科持續投入新產品與關鍵技術布局；推銷費用50.15億元，管理費用28.04億元。業外方面，首季營業外淨利益41.29億元，主要來自利息與股利收入。

整體來看，聯發科首季營運呈現「營收小幅下滑、獲利較上季回升」格局，手機業務仍是影響短期營收表現的主要變數。聯發科稍後下午3時將召開法說會，市場將聚焦第2季營運展望、手機需求回溫力道、智慧裝置平台成長動能，以及AI、高階手機晶片等新產品布局對後市的挹注。

聯發科 手機 營收

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