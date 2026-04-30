研華財報／首季獲利創新高 EPS 達3.85元

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）30日舉行董事會，公布2026年第1季合併財務報告。研華2026年第1季營收及獲利均較去年同期雙位數增長，第1季合併營收達新台幣203.85億元，較去年同期成長17%。營業毛利為79.80億元(毛利率39.1%)，營業利益為37.28億元(營業利益率18.3%)，合併稅後淨利為33.34億元 (年增22%)，第1季合併每股稅後盈餘為3.85元。營收及稅後淨利雙創單季歷史新高紀錄。

若以美元表達，研華第1季營收達US$644百萬元，年對年成長22%。整體營運以區域別而言均達雙位數年增，北美、歐洲、中國大陸、北亞、台灣及新興市場年對年分別為13%、19%、38%、15%、75%及24%。

各事業群整體表現佳，其中年對年雙位數增長為智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems)、物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, iAutomation) 及嵌入式事業群（Embedded Sector），分別較去年同期增長19%、19%及15%。而嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 與應用電腦事業群 (Applied Computing Group, ACG) 分別年增23%和5%。智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService)因受到北美醫療及零售專案需求放緩因素，僅個位數年增3%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，接單方面，首季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.77，受惠供應鏈波動及漲價效應，客戶下單需求更為積極。三大區域BB值較上季持續成長，其中北美BB值達2.37，歐洲及大陸則分別成長至1.76及1.30。

展望第2季，陳清熙指出，在面對中東地緣政治局勢、原物料成本波動及供應鏈挑戰，研華憑藉穩健需求動能與營運韌性，對後續營運維持審慎樂觀。研華將持續深化「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」策略布局，結合全球生態系夥伴，加速AI應用由端到雲落地，並透過技術創新與營運韌性強化，推動穩健成長。