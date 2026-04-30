快訊

女大生涉追撞女警致死持續神隱挨轟 崑山科大今發聲明

9刀刺殺技術長…雲云前董座曾志新殺人判決出爐 聽判後面無表情

聽新聞
0:00 / 0:00

研華財報／首季獲利創新高 EPS 達3.85元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）30日舉行董事會，公布2026年第1季合併財務報告。研華2026年第1季營收及獲利均較去年同期雙位數增長，第1季合併營收達新台幣203.85億元，較去年同期成長17%。營業毛利為79.80億元(毛利率39.1%)，營業利益為37.28億元(營業利益率18.3%)，合併稅後淨利為33.34億元 (年增22%)，第1季合併每股稅後盈餘為3.85元。營收及稅後淨利雙創單季歷史新高紀錄。

若以美元表達，研華第1季營收達US$644百萬元，年對年成長22%。整體營運以區域別而言均達雙位數年增，北美、歐洲、中國大陸、北亞、台灣及新興市場年對年分別為13%、19%、38%、15%、75%及24%。

各事業群整體表現佳，其中年對年雙位數增長為智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems)、物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, iAutomation) 及嵌入式事業群（Embedded Sector），分別較去年同期增長19%、19%及15%。而嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 與應用電腦事業群 (Applied Computing Group, ACG) 分別年增23%和5%。智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService)因受到北美醫療及零售專案需求放緩因素，僅個位數年增3%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，接單方面，首季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.77，受惠供應鏈波動及漲價效應，客戶下單需求更為積極。三大區域BB值較上季持續成長，其中北美BB值達2.37，歐洲及大陸則分別成長至1.76及1.30。

展望第2季，陳清熙指出，在面對中東地緣政治局勢、原物料成本波動及供應鏈挑戰，研華憑藉穩健需求動能與營運韌性，對後續營運維持審慎樂觀。研華將持續深化「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」策略布局，結合全球生態系夥伴，加速AI應用由端到雲落地，並透過技術創新與營運韌性強化，推動穩健成長。

研華 毛利率 營收

延伸閱讀

營運表現淡季不淡！長科首季每股純益0.51元 優於預期

光寶科財報／首季毛利率21.7% EPS 1.66元、創近五年同期新高

亞德客自結首季EPS 13.35元 營收獲利同創單季新高

聯電財報／首季EPS 1.29元 稅後純益161億元

相關新聞

致茂財報／首季淨利38.6億元、季增46% EPS達9.12元

輝達（NVIDIA）概念股、量測儀器大廠致茂（2360）今日召開法人說明會，公布2026年第1季財務報告會計年度截至3月31日之財務報告。該公司2026年第1季之合併累計營收為新台幣118.6億，季成

聯發科財報／首季淨賺243億元、季增5.6％ EPS 為15.17元

晶片大廠聯發科（2454）於30日召開法說會，公布首季淨利為243.76億元，季增5.6％、年減17.4％，每股純益為15.17元。

聯發科首季每股純益15.17元、季增5.6% 優於預期

國內IC設計龍頭聯發科今日公布第1季財報，儘管營收季減0.7%，單季純稅後純益243.76億元，季增5.6%，表現優於預期，展現聯發科多元產品收益發酵，抵銷智慧型手機等因記憶體成本墊高影響消費減弱的不

聯發科財報／首季獲利243億元、季增5.6% EPS 15.17元

IC設計龍頭聯發科（2454）30日於法說會前公布2026年第1季財報，受手機業務動能轉弱影響，單季營收小幅下滑，但在費用控管與產品組合優化帶動下，首季獲利達243.76億元，季增5.6%，每股稅後純

友達財報／又見虧損！首季淨損11.4億元 EPS -0.15元

友達（2409）光電30日公布2026年第1季合併財務報表。總計2026年第1季合併營業額為新台幣690.3億元，較2025年第4季減少1.6%，與2025年第1季相比減少4.3%。2026年第1季歸

看好 M9高階材料滲透率擴大 法人調高這檔 CCL 股目標價

台光電（2383）受惠產品漲價帶動第2季及全年營收上調，法人認為，公司技術與產能優勢遠遠領先同業，加上M9材料滲透率持續擴大，為2027年營收添增上檔空間，調高2026、2027年獲利預估值及目標價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。