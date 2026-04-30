友達財報／又見虧損！首季淨損11.4億元 EPS -0.15元

友達（2409）光電30日公布2026年第1季合併財務報表。總計2026年第1季合併營業額為新台幣690.3億元，較2025年第4季減少1.6%，與2025年第1季相比減少4.3%。2026年第1季歸屬母公司業主之淨損為新台幣11.4億元，基本每股損失則為新台幣0.15元。

友達光電2026年第1季合併財務報表摘要：

營業額為新台幣690.3億元

營業淨損為新台幣6.4億元

歸屬母公司淨損為新台幣11.4億元

基本每股損失為新台幣0.15元

毛利率為11.9%

營業淨損率為0.9%

EBITDA獲利率為9.6%

回顧第1季，友達整體營收季減1.6%。其中Display顯示科技因消費性電子產品受記憶體缺貨影響，客戶提前拉貨，加上面板價格上漲，抵消部分傳統淡季影響，營收僅較上一季下滑3%。Mobility Solutions智慧移動主因車市在第1季進入淡季，營收較上一季下降3%。Vertical Solutions垂直場域因工商用面板需求回溫，營收較上一季增

長2%。獲利方面，本季因匯率及面板價格上漲等有利因素，加上公司持續管控營業費用，本業營運狀況改善，本季度歸屬母公司淨損為新台幣11.4億元。存貨天數56天，淨負債比32.1%，都維持在相對健康的水位。

展望第2季，消費性電子客戶拉貨動能預期放緩，但車用及垂直場域業務仍維持穩健成長。下半年因戰爭、能源與通膨等不確定性因素，市場趨勢難以預測。公司將謹慎看待產業前景，也會密切注意市場狀況，隨時動態調整因應，滿足客戶需求。