聽新聞
0:00 / 0:00
友達財報／又見虧損！首季淨損11.4億元 EPS -0.15元
友達（2409）光電30日公布2026年第1季合併財務報表。總計2026年第1季合併營業額為新台幣690.3億元，較2025年第4季減少1.6%，與2025年第1季相比減少4.3%。2026年第1季歸屬母公司業主之淨損為新台幣11.4億元，基本每股損失則為新台幣0.15元。
友達光電2026年第1季合併財務報表摘要：
營業額為新台幣690.3億元
營業淨損為新台幣6.4億元
歸屬母公司淨損為新台幣11.4億元
基本每股損失為新台幣0.15元
毛利率為11.9%
營業淨損率為0.9%
EBITDA獲利率為9.6%
回顧第1季，友達整體營收季減1.6%。其中Display顯示科技因消費性電子產品受記憶體缺貨影響，客戶提前拉貨，加上面板價格上漲，抵消部分傳統淡季影響，營收僅較上一季下滑3%。Mobility Solutions智慧移動主因車市在第1季進入淡季，營收較上一季下降3%。Vertical Solutions垂直場域因工商用面板需求回溫，營收較上一季增
長2%。獲利方面，本季因匯率及面板價格上漲等有利因素，加上公司持續管控營業費用，本業營運狀況改善，本季度歸屬母公司淨損為新台幣11.4億元。存貨天數56天，淨負債比32.1%，都維持在相對健康的水位。
展望第2季，消費性電子客戶拉貨動能預期放緩，但車用及垂直場域業務仍維持穩健成長。下半年因戰爭、能源與通膨等不確定性因素，市場趨勢難以預測。公司將謹慎看待產業前景，也會密切注意市場狀況，隨時動態調整因應，滿足客戶需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。