看好 M9高階材料滲透率擴大 法人調高這檔 CCL 股目標價

台光電（2383）受惠產品漲價帶動第2季及全年營收上調，法人認為，公司技術與產能優勢遠遠領先同業，加上M9材料滲透率持續擴大，為2027年營收添增上檔空間，調高2026、2027年獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，台光電第1季營收雖中低階產品反應調價，但高階尚未反應，毛利率略低於預期，在業外挹注下，整體獲利大致符合預期，含伺服器、交換器、衛星等業務在內的基礎建設相關營收季增達49%，蔚為主要動能。

台光電已針對M6以下材料漲價10%至20%，而預期高階的M7/M8主要在第2季漲價至少10%至15%，法人預估基礎設施營收可望季增20%以上，手持裝置、車用則呈現季減個位數。

法人指出，台光電預計2026年資本支出150至230億元，至2026、2027年底月產能分別調整為615萬張、945萬張，年增率各為5%、54%，新增月產能時序為2026年第4季30萬張、2027年第1季120萬張、2027年第3季120萬張、2027年第4季90萬張，M9材料2026年下半年小量出貨，2027年營收占比可達雙位數以上。