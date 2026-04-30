緯穎3月自結獲利超標 法人調高財測預估及目標價

緯穎（6669）自結3月稅後純益50.4億元，優於市場預期。法人指出，受惠通用伺服器營收成長、ASIC AI出貨放量，及新增GPU專案，上修2026、2027年獲利預估值，同時調高目標價。

大型本國投顧分析，第1季營收2,765.1億元，季減5%、年增62%，主要拜通用伺服器需求強勁，營收占比攀升至逾60%，尤其3月通用伺服器占比已達60%至70%，訂單需求來自主要客戶微軟及Meta。

雖然記憶體價格上漲，已占COGS約30%，法人預期第1季毛利率季增並優於預估，並看好第2季營收較上季成長中低個位數百分比、毛利率持穩，因通用伺服器需求持續強勁，惟ASIC AI伺服器處於新舊機種轉換期，在第3季新機種出貨前較為趨緩。

法人預期，受惠強勁運算與AI訓練需求，緯穎2026年通用型伺服器出貨量至少成長20%至30%，惟關鍵零組件供應緊張是潛在瓶頸。

另一方面，緯穎2026年GPU及ASIC AI伺服器營收成長動能可望延續，且新款伺服器將於下半年開始出貨。其中，AWS Trainium3 伺服器將成為ASIC業務主要動能，自第3季開始貢獻營收，法人預期AWS Trainium3 AI伺服器機櫃出貨量將較前一代成長約50%。

此外，緯穎將於第4季開始向Meta出貨超微MI450 Helios機櫃，並在第4季向Oracle出貨輝達VR200 AI伺服器機櫃，額外增添2027年營收與獲利成長動能。

緯穎為Meta的超微AI方案主要供應商，2027年出貨量預期達5,000至7,000櫃，若以4,000至5,000櫃Helios機櫃出貨量及L11單價約450至500萬美元估算，2027年營收可望年增約45%。