快訊

報稅季逆轉勝！5月星座財運TOP5出爐 金牛腦子動得快、第一名鈔票狂進帳

空軍狙擊台積電得逞 護國神山收跌45元、拉低台股下跌376點收38,926點

五星酒店保全秀監控照「1晚1萬多房間隨我看超爽」 業者致歉究責

聽新聞
0:00 / 0:00

緯穎3月自結獲利超標 法人調高財測預估及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

緯穎（6669）自結3月稅後純益50.4億元，優於市場預期。法人指出，受惠通用伺服器營收成長、ASIC AI出貨放量，及新增GPU專案，上修2026、2027年獲利預估值，同時調高目標價。

大型本國投顧分析，第1季營收2,765.1億元，季減5%、年增62%，主要拜通用伺服器需求強勁，營收占比攀升至逾60%，尤其3月通用伺服器占比已達60%至70%，訂單需求來自主要客戶微軟Meta

雖然記憶體價格上漲，已占COGS約30%，法人預期第1季毛利率季增並優於預估，並看好第2季營收較上季成長中低個位數百分比、毛利率持穩，因通用伺服器需求持續強勁，惟ASIC AI伺服器處於新舊機種轉換期，在第3季新機種出貨前較為趨緩。

法人預期，受惠強勁運算與AI訓練需求，緯穎2026年通用型伺服器出貨量至少成長20%至30%，惟關鍵零組件供應緊張是潛在瓶頸。

另一方面，緯穎2026年GPU及ASIC AI伺服器營收成長動能可望延續，且新款伺服器將於下半年開始出貨。其中，AWS Trainium3 伺服器將成為ASIC業務主要動能，自第3季開始貢獻營收，法人預期AWS Trainium3 AI伺服器機櫃出貨量將較前一代成長約50%。

此外，緯穎將於第4季開始向Meta出貨超微MI450 Helios機櫃，並在第4季向Oracle出貨輝達VR200 AI伺服器機櫃，額外增添2027年營收與獲利成長動能。

緯穎為Meta的超微AI方案主要供應商，2027年出貨量預期達5,000至7,000櫃，若以4,000至5,000櫃Helios機櫃出貨量及L11單價約450至500萬美元估算，2027年營收可望年增約45%。

Meta 營收 微軟 緯穎

延伸閱讀

聯發科、信驊 權證挑長天期

AI需求強勁帶動成長 慧榮第1季營收創歷史新高

Google財報／AI帶旺雲端營收飆增63% 證實開賣TPU晶片 盤後股價大漲7%

日月光先進封測大躍進 二度調升資本支出至2,600億元

相關新聞

研華財報／首季獲利創新高 EPS 達3.85元

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）30日舉行董事會，公布2026年第1季合併財務報告。研華2026年第1季營收及獲利均較去年同期雙位數增長，第1季合併營收達新台幣203.85億元，較去年同期成長1

友達財報／又見虧損！首季淨損11.4億元 EPS -0.15元

友達（2409）光電30日公布2026年第1季合併財務報表。總計2026年第1季合併營業額為新台幣690.3億元，較2025年第4季減少1.6%，與2025年第1季相比減少4.3%。2026年第1季歸

看好 M9高階材料滲透率擴大 法人調高這檔 CCL 股目標價

台光電（2383）受惠產品漲價帶動第2季及全年營收上調，法人認為，公司技術與產能優勢遠遠領先同業，加上M9材料滲透率持續擴大，為2027年營收添增上檔空間，調高2026、2027年獲利預估值及目標價。

載板廠喜迎新千金南電 臻鼎、欣興、景碩再掀比價行情

PCB族群基本面穩健，並搭上台積電（2330）（2330)等帶頭的半導體高速成長列車。在金像電（2368）、CCL廠商台燿（6274）先後晉升千元俱樂部後，今日載板廠也喜迎新千金南電，同時臻鼎（495

AI應用帶動需求 台勝科盤中攻上漲停

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）今日股價表現勇猛，早盤一度攻上漲停，

聯電法說會讓市場驚艷 ADR飆漲9.35%+庫藏股加持、股價衝逾25年高

聯電（2303）第1季每股純益1.29元，為近十季高點，法說會釋出讓市場驚艷的訊息，預估第2季晶圓出貨量季增7%至9%，美元營收季增1%至3%，法說會報喜之外，同時將實施庫藏股，聯電ADR周三飆漲9.

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。