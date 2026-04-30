載板廠喜迎新千金南電 臻鼎、欣興、景碩再掀比價行情

PCB族群基本面穩健，並搭上台積電（2330）（2330)等帶頭的半導體高速成長列車。在金像電（2368）、CCL廠商台燿（6274）先後晉升千元俱樂部後，今日載板廠也喜迎新千金南電，同時臻鼎（4958）、欣興（3037）、景碩（3189）再掀比價行情。

台積電因應先進製程的多元需求高速成長，配套的3DFabric 聯盟也持續壯大，海內外一線載板廠也已全到齊，依據最新技術論壇簡報顯示，台積電3DFabric聯盟載板夥伴除了首批夥伴載板龍頭欣興（3037）、日本龍頭廠IBIDEN（揖斐電），後續新增三星電機 (Samsung Electro-Mechanics)、Shinko（神鋼電機/Shinko Electric Industries）、TOPPAN（凸版）、南電（8046）等，國內部分最新官方已新增納入臻鼎（4958）科技集團。另據了解，載板廠景碩（3189）也已直接參與客戶端組成的下世代技術聯盟長期為客戶指定夥伴。

台積電先前指出，由於客戶已經在3DFabric技術上取得了成功，在台積公司2022年開放創新平台生態系統論壇上也正式宣布成立台積公司開放創新平台（OIP）3DFabric聯盟，以進一步加速3D IC生態系統的創新及完備。

依據官網介紹，3DFabric 聯盟2022年成立進一步鞏固了台積公司與當前OIP夥伴的關係，同時解決了客戶的迫切需求，並在各種應用和領域，為共同客戶的創新3D IC系統設計提供了一套前瞻性的改進和解決方案。我們將夥伴分類如下：電子設計自動化（EDA）、矽智財（IP）、設計中心聯盟（DCA）/價值鏈聯盟（VCA）、記憶體、委外封裝測試（OSAT）、載板及測試，記憶體部分包含三大原廠，至於2022年時首批載板夥伴為兩大指標廠商欣興、日本龍頭廠IBIDEN（揖斐電）後續並陸續新增。