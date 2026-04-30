聯電法說會讓市場驚艷 ADR飆漲9.35%+庫藏股加持、股價衝逾25年高

聯電（2303）第1季每股純益1.29元，為近十季高點，法說會釋出讓市場驚艷的訊息，預估第2季晶圓出貨量季增7%至9%，美元營收季增1%至3%，法說會報喜之外，同時將實施庫藏股，聯電ADR周三飆漲9.35%，聯電29日以80.5元開高後一度拉升至80.9元，為2000年9月以來的新高。

聯電第1季合併營收610.4億元，季減1.2%，年增5.5%；毛利率29.2%，歸屬母公司淨利為161.7億元，每股純益1.29元，為近十季高點；首季12吋晶圓出貨約102.1萬片，產能利用率79%。

聯電預估第2季晶圓出貨量可望季增7%至9%，美元營收估季增1%至3%，產能利用率落在81%至83%，毛利率重返3成，都將優於第1季；聯電先前已對客戶發出漲價通知，公司預期，漲價效益將在下半年開始逐漸反映。

聯電法說會報佳音，預估第2季晶圓出貨價量俱揚，毛利率、產能利用率也同步提升，另外，在矽光子、先進封裝、與英特爾合作等方面都有斬獲，聯電表示，矽光子效能具優於同業實力；先進（3362）封裝則已與10家以上的客戶合作，今年有成果；英特爾12奈米合作今年邁入初步商業化生產。

聯電董事會決議實施庫藏股，預計買回上限5萬張，每股買回價格52.5元至109.5元，買回時間為4月30日起至6月29日，將用來轉讓股份予員工；若以每股買回最高價109.5元計算，全數買足之下，將斥資54.75億元。

三大法人昨日同步賣超聯電，外資賣超26,351張、投信賣超5,029張，自營商賣超563張，合計三大法人賣超31,943張；聯電ADR周三則是大漲收盤，聯電30日以80.5元開高後一度拉升至80.9元，為2000年9月以來的新高，盤中漲幅逾3%，漲幅出現收斂。