快訊

川普喊伊朗石油快撐爆 伊朗議長打臉：3天沒事還把油價推上120美元

一直打嗝怎麼辦？打嗝的原因、飲食地雷、快速停止打嗝方法一次看

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉晶法說報喜 股價跳空鎖漲停、連二日強攻

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

半導體磊晶廠嘉晶（3016）法說會釋出樂觀展望，帶動今（30）日股價延續強勢表現，早盤跳空漲停，來到89.7元，漲8.1元、漲幅9.93%，成交量2,532張，繼昨日亮燈後連二日強攻。

嘉晶昨日於法說會中表示，受惠AI基礎建設支出強勁，功率元件需求已從GPU延伸至Memory、I/O、CPU及Power等領域，公司目前看到整體需求確實回溫，下半年營運可望優於上半年，今年展望相對樂觀。

首季財報方面，嘉晶首季營收10.6億元，與上季持平、年增18%；毛利率17.8%，季增6個百分點、年增11.5個百分點；營益率10.6%，季增5.7個百分點，並較去年同期由負轉正；稅後純益1.01億元，季增117%、年增3,507%，每股稅後純益0.35元。

董事長徐建華指出，以目前接單狀況來看，嘉晶下半年仍有成長空間，預期將比上半年更好，未來一至二年需求動能仍可延續。

AI基建帶動功率元件需求擴散，加上公司首季獲利明顯改善、下半年展望轉強，成為股價連日攻高主因。市場近況方面，資金近期持續尋找具AI供應鏈延伸題材與低基期轉機股，嘉晶在法說會釋出營運回溫訊號後，短線買盤明顯轉強。

半導體 營收

延伸閱讀

力成產品線全面漲價 第1季 EPS 2.5元

聯電財報／首季EPS 1.29元 執行長：本季8吋、12吋出貨將顯著成長

長科財報／首季 EPS 0.51元 AI 電源需求推升高壓導線架商機

日月光法說會／上修今年資本支出LEAP 營收目標逾35億美元

相關新聞

載板廠喜迎新千金南電 臻鼎、欣興、景碩再掀比價行情

PCB族群基本面穩健，並搭上台積電（2330）（2330)等帶頭的半導體高速成長列車。在金像電（2368）、CCL廠商台燿（6274）先後晉升千元俱樂部後，今日載板廠也喜迎新千金南電，同時臻鼎（495

聯電法說會讓市場驚艷 ADR飆漲9.35%+庫藏股加持、股價衝逾25年高

聯電（2303）第1季每股純益1.29元，為近十季高點，法說會釋出讓市場驚艷的訊息，預估第2季晶圓出貨量季增7%至9%，美元營收季增1%至3%，法說會報喜之外，同時將實施庫藏股，聯電ADR周三飆漲9.

嘉晶法說報喜 股價跳空鎖漲停、連二日強攻

半導體磊晶廠嘉晶（3016）法說會釋出樂觀展望，帶動今（30）日股價延續強勢表現，早盤跳空漲停，來到89.7元，漲8.1元、漲幅9.93%，成交量2,532張，繼昨日亮燈後連二日強攻。

台光電第1季EPS 14.9元 連五季賺逾一股本

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（29）日公布第1季稅後淨利53.4億元，季增42.8%，年增54%，改寫新高，每股稅後純益14.9元，連五季賺逾一股本。首季財報營收、淨利、每股稅後純益創三

永擎第1季EPS 7.68元 單季最佳

AI伺服器廠永擎（7711）昨（29）日公布第1季稅後純益5.39億元，創單季新高，季增1.23倍，年增1.75倍；每股稅後純益（EPS）7.68元。今年在AI伺服器出貨暢旺下，看好全年展望。

欣興目標價 喊到1,350元

野村證券指出，ABF載板產業兩個月以來已全面轉為賣方市場，超級循環才剛開始，主要客戶透過長天期合約來鎖定未來產能。野村將ABF載板龍頭股欣興（3037）目標價從600元大幅調高到1,350元，重申「買

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。