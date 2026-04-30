嘉晶法說報喜 股價跳空鎖漲停、連二日強攻

半導體磊晶廠嘉晶（3016）法說會釋出樂觀展望，帶動今（30）日股價延續強勢表現，早盤跳空漲停，來到89.7元，漲8.1元、漲幅9.93%，成交量2,532張，繼昨日亮燈後連二日強攻。

嘉晶昨日於法說會中表示，受惠AI基礎建設支出強勁，功率元件需求已從GPU延伸至Memory、I/O、CPU及Power等領域，公司目前看到整體需求確實回溫，下半年營運可望優於上半年，今年展望相對樂觀。

首季財報方面，嘉晶首季營收10.6億元，與上季持平、年增18%；毛利率17.8%，季增6個百分點、年增11.5個百分點；營益率10.6%，季增5.7個百分點，並較去年同期由負轉正；稅後純益1.01億元，季增117%、年增3,507%，每股稅後純益0.35元。

董事長徐建華指出，以目前接單狀況來看，嘉晶下半年仍有成長空間，預期將比上半年更好，未來一至二年需求動能仍可延續。

AI基建帶動功率元件需求擴散，加上公司首季獲利明顯改善、下半年展望轉強，成為股價連日攻高主因。市場近況方面，資金近期持續尋找具AI供應鏈延伸題材與低基期轉機股，嘉晶在法說會釋出營運回溫訊號後，短線買盤明顯轉強。