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台達電Q1 EPS 7.91元

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

台達電（2308）昨（29）日公告首季毛利率、稅後純益、每股純益同寫新猷，單季毛利率37%；稅後純益205.56億元，季增18.6%，年增一倍，每股純益7.91元，並將斥資逾140億元在台灣與海外大擴產。

台達電將於今（30）日召開法說會，董事長鄭平將釋出最新營運展望，法人聚焦電源報價調漲、800VDC出貨進展，以及全球產能擴張等議題。

台達電昨天並公告，董事會通過斥資103億元興建觀音廠，投資18億元重建桃園一廠等計畫，並決議通過子公司DET擬增資DESS再增資DIN（印度），總交易總金額約6,600萬美元（約新台幣逾19億元），將分批投入，三筆投資計畫合計逾140億元。

此外，為精進經營效率，台達電與100%持股子公司晶睿分別經雙方董事會同意進行簡易合併，台達電為存續公司。

展望本季，法人預期，台達電來自AI伺服器出貨暢旺，加上交通、自動化、零組件、液冷及風扇等其他產品同步成長，預估單季營收可望衝上2,000億元，季增約25%。台達電不評論法人預估的財務數字。

法人預估，台達電伺服器電源業務占比將由去年24%，攀升至今年的34%，除AI伺服器穩健成長、代理AI對通用伺服器需求強勁外，還有雲端服務供應商（CSP）ASIC伺服器採用DC-DC模組持續增加。

台達電首季合併營收1,593.53億元，為單季歷史次高、同期新高，季減1.4%，年增34%。

台達電昨天盤中股價一度衝上2,170元新天價，終場收2,165元，上漲40元，外資反手賣超1,104張，投信及自營商連兩日買超。外資持股比64.4%。市值逾5.6兆元，仍居台股第二大。

因應全球AI熱潮對於高階電源及散熱需求，台達電近年資本支出持續創新高。台達電董事長鄭平日前表示，這一、兩年產能吃緊，現在積極建置兩年後的產能，看的是2029年需求，「寧願多備一些，也不要無法支應訂單，」由於區域壁壘考量，目前考量的是原地擴建，或尋求新區域擴建。

台達電 印度 增資

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