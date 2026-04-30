台積出清安謀持股 套現75億元

台積電（2330）昨（29）日公告，以每股207.65美元，出清手中所有矽智財（IP）大廠安謀（Arm）持股，套現2.31億美元（約新台幣75億元），對保留盈餘影響數約1.74億美元（約新台幣55億元）。

根據台積電公告，此次是透過子公司TSMC Partners Ltd.處分安謀持股，在4月28日至4月29日共賣出111萬784股，每股平均價格207.65美元，交易總金額約2.31億美元。台積電表示，此次處分安謀股權，是公司基於財務投資規劃策略所作出的投資目標調整。

外媒分析報導，這筆交易似乎反映台積電投資組合管理和資產負債表紀律，而不是經營策略的任何轉變；更被視為策略投資者如何在日益動盪的半導體市場中，重新評估其金融資產的一個訊號。

外媒解析，台積電將此舉描述為出售一項股權投資，結束將全球半導體供應鏈中，兩家最具戰略意義的公司聯繫起來的控股關係。

安謀於2023年9月首次公開發行股票（IPO），台積電斥資1億美元，以IPO定價每股51美元入股，取得逾196萬股，之後陸續出脫。

根據公開資訊，台積電前一次處分安謀持股是在2024年3月21日，當時以每股119.47美元，處分85萬股，總金額額1.02億美元，昨天則宣布出清手上所有安謀股票。安謀IPO時，聯發科也曾斥資2,500萬美元認購安謀股票，持有0.05%股權。與台積電一樣，聯發科在安謀掛牌後陸續出脫持股，去年全數賣光。

安謀24日股價收234.8美元天價，28日則大跌8%，收在198.65美元。