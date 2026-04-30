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日月光首季雙率雙升 EPS 3.24元
日月光投控（3711）昨（29）日公布首季財報，受惠封測業務持續成長，加上EMS業務獲利優化，繳出毛利率、營益率「雙率雙升」成績單，單季稅後純益141.48億元，季減4%，年增87%，每股純益3.24元，改寫同期新高。
展望後市，日月光投控表示，以目前業務狀況及匯率假設1美元兌新台幣31.8元估算，預期本季合併營收季增7%至9%；毛利率季增0.2至1個百分點，營益率季增0.5至1.2個百分點，公司正向看待本季營收、獲利率都將優於首季，營運動能延續回升態勢。
日月光投控結算，首季合併營收1,736.62億元，季減2%，年增17%；毛利率20.1%，季增0.6個百分點，年增3.3個百分點；營益率10.1%，季增0.2個百分點，年增3.6個百分點；稅後純益141.48億元，季減4%，年增 87%，每股純益3.24元。
日月光投控指出，首季半導體封測營收約1,116.23億元，電子代工服務營收613.61億元；從近五季趨勢觀察，合併毛利率自去年首季16.8%，逐步升至今年首季20.1%，營益率由6.5%升至10.1%，反映半導體封測景氣回溫與營運效率改善。
封測業務部份，首季封測營收1,124.34億元，季增2%，年增30%；毛利率26%，季減0.3個百分點，年增3.4個百分點；營益率14.1%，季減0.6個百分點，年增4.5個百分點。
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