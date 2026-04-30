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聯電Q1每股賺1.29元 十季高點
聯電（2303）昨（29）日公布首季財報，受惠業外收益53.67億元挹注，單季獲利衝上161.7億元，季增60.8%，年增107.9%，每股純益1.29元，攀上近十季高點，追平2023年第3季。
資本支出方面，聯電表示，今年維持原訂約15億美元計畫不變。
聯電首季毛利率29.2%，季減6個百分點，年增2.5個百分點；12吋晶圓出貨約102.1萬片；產能利用率攀升至79%，季增1個百分點，年增10個百分點；以地區別區分，首季亞洲地區占比達65%，北美約21%，日本約5%，歐洲9%。
聯電執行長王石表示，受惠消費性電子需求強勁，首季晶圓出貨量季增2.7%，產能利用率提升至79%，平均銷售單價（ASP）略為下滑，部分反映8吋晶圓出貨量增加，但毛利率仍穩健維持在29.2%。受惠22奈米邏輯及特殊製程需求持續升溫，22奈米首季營收占比達14%，再創歷史新高。
王石強調，聯電將持續投入下世代技術研發，與英特爾共同開發的12奈米製程平台，不僅確保客戶在22奈米以後的技術延續性，也提供美國在地製造選項。
聯電近期也在新興領域發表重要進展，包含與策略夥伴合作導入鈮酸鋰薄膜（TFLN）光子技術，以支援AI基礎設施相關應用。
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