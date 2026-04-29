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台虹財報／首季EPS 0.65元 優於去年同期
軟性銅箔基板FCCL廠台虹（8039）29日公告財報簡易數字，今年首季單季歸屬母公司淨利1.71億元，每股稅後純益0.65元，優於去年同期0.32元。
台虹並公告，董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日發行價格：每股認購價格新台幣35.5元，員工認購股數或配發金額：742,000股該次發行新股其權利義務與原有股份相同，該次增資資金用途：吸引及留任公司所需人才，增資發行新股之基準日為2026年05月13日。
此外台虹公告重要子公司Taiflex Scientific（Thailand）Co., Ltd. 公告變更董事異動暨董事變動達三分之一以上，原班人馬續任，新任者趙建智：台虹科技股份有限公司執行副總經理，潘祈愿：台虹科技股份有限公司副總經理，屆期輪退再續任。
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