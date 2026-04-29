台虹財報／首季EPS 0.65元 優於去年同期

聯電加速先進封裝布局，聯電今日在法說會證實已與超過10家客戶展開先進封裝合作，應用涵蓋AI、通訊與高階消費性電子等領域，預估今年將有超過35個新設計案（tape-out）導入先進封裝平台，預計自202

2026-04-29 18:36