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聯電法說會／第2季營運看升 財務長：英特爾12奈米合作按計畫推進

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）29日召開法說會。財務長劉啟東表示，本季晶圓出貨量將季增高個位數百分比，以美元計價則季增低個位數百分比，毛利率約30%，產能利用率將落在低80%區間，全年現金資本支出目前維持約15億美元。

劉啟東指出，第2季成長主要來自通訊業務明顯反彈，並受惠電腦、消費性與工業市場需求健康。以產品來看，第2季通訊反彈將由中系顯示驅動IC（DDI）、網路（networking）、可程式邏輯晶片（FPGA）等應用帶動；製程方面，22奈米與28奈米需求相對強勁，也是推升第2季產品組合與ASP的重要因素。

價格方面，公司近期已向客戶發出價格調整通知，預計自2026年下半年起實施晶圓價格調整。劉啟東強調，聯電並非採取機會主義式漲價，也未在通知中提出統一漲幅數字，價格調整將依不同產品、技術、客戶關係與長期合作基礎而定，主要反映供需環境變化、產品組合改善，以及原物料、能源、物流等成本上升。

對於毛利率是否能隨出貨與價格改善回升，劉啟東表示，聯電目前仍處於折舊費用增加周期高峰，第2季雖然產能利用率提升，但較高出貨帶來的毛利率改善，大致會被折舊、能源與公用事業成本上升抵銷。新加坡廠下半年進入較明顯爬坡階段，也將使折舊壓力延續數季。

在與英特爾（Intel）的合作上，劉啟東表示，12奈米平台仍按計畫推進，相關投資已反映在研發費用增加中，公司預計2026年交付PDK與基礎IP給客戶，2027年開始產品tape-out，並規畫在2027年後期看到初步商業生產。

在先進封裝方面，公司表示，bridge die（橋接晶片）與深溝槽電容（DTC）等業務客戶參與度正在提升，目前已與超過10家客戶合作，預期2026年將有超過35個新tape-out，明年先進封裝營收可望顯著高於今年。目前bridge solution與discrete DTC已進入量產，後續還有更多產品將逐步放量。

成熟製程方面，劉啟東表示，第2季22奈米與28奈米成長較強，8吋產能利用率也將較第1季改善，不過平均仍低於公司整體水準；12吋則仍略高於公司平均。公司也看好40奈米、55奈米與65奈米中長期設計案增加，有助後續拉升成熟製程利用率。劉啟東強調，聯電會持續降低商品化業務曝險，聚焦差異化特殊製程與高附加價值產品。

矽光子方面，公司表示，目前正與業界領先客戶合作推進矽光子平台，初步數據顯示效能與同業相當或更佳，並預計2027年推出基於imec授權技術的PDK 1.0。現階段相關設計以可插拔式光模組解決方案（pluggable solutions）為主，公司也同步評估混合鍵合（hybrid bonding）、矽穿孔（TSV）與小晶片（chiplet）整合技術，為未來CPO相關應用預作準備。

矽光子方面，公司表示，目前正與業界領先客戶合作開發矽光子平台。初步數據顯示，聯電矽光子效能已達到與同業相當、甚至更佳的水準。公司並維持原定時程，預計於2027年推出基於 IMEC 授權技術的 PDK 1.0。目前客戶合作設計主要聚焦於可插拔式光模組解決方案（pluggable solutions），同時公司也正在評估混合鍵合（hybrid bonding）、矽穿孔（TSV）與小晶片（chiplet）整合技術，為未來CPO相關應用機會預作準備。

聯電 英特爾

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