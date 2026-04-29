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日月光法說會／LEAP需求超預期 財務長：明年動能更強、資本支出續高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

日月光投控（3711）29日召開法說會，財務長董宏思表示，今年領先型先進封裝（LEAP）需求明顯優於原先預期，公司已將今年LEAP營收展望再上修10%，並同步提高資本支出支應擴產，其中不少新增投資也是為明年產能爬坡預作準備。

董宏思指出，今年LEAP不論封裝或測試動能都相當強，兩者成長步調大致相同。以營收組合來看，LEAP約75%來自封裝、25%來自測試；測試業務中，約75%為晶圓測試（wafer sort）、25%為最終測試（final test）。對於明年展望，他強調，公司看見非常強勁的延續動能，今年約19億至20億美元新增營收可視為基準，明年LEAP增量動能可望更強。

在全製程（Full process）方面，董宏思表示，目前進度仍在軌道上，公司仍相信今年可達3億美元營收目標。隨產能持續擴充，明年Full process可望有相當可觀成長，公司也正在擴大客戶基礎。至於獲利能力，他說，目前尚未進入理想成熟狀態，但理論上因製程複雜度較高，應可對LEAP獲利能力帶來正面貢獻。

資本支出同樣是本次法說會焦點。董宏思表示，日月光仍處在大趨勢中，不會吝於進行必要投資，範圍不只包括產能，也包含研發支出；以目前需求動能來看，今年資本支出相當高，明年也可能延續高檔。對於今年是否仍可能再上修資本支出，他表示市場變化快速、公司預測也持續調整，因此不排除仍有進一步提高資本支出的需求。

董宏思進一步說明，新增資本支出約三分之二用於建物與廠務設施，主因合適的新廠房與無塵室空間是目前擴產的重要限制因素；至於機器設備，多數是為明年產能爬坡準備，其中約6億美元投資於晶圓測試，相關產能將於明年放量。日月光近期取得的兩座廠房也將用於LEAP服務，預計自明年初開始逐步爬坡。

矽光子與CPO（共同封裝光學）方面，董宏思表示，日月光正與晶圓代工夥伴及終端客戶密切合作開發，目前尚無具體營收數字可提供。不過，一旦CPO進入量產規模，日月光將是整體生態系中非常關鍵的合作夥伴；公司初期會先從封裝切入，測試則因較一般晶片更複雜，仍需與合作夥伴及客戶技術路線同步。

除CPO外，法人也關注面板級、大尺寸封裝等新型態後段技術。董宏思指出，日月光面板相關進度也在軌道上，目前已建置全自動試產線供客戶認證，預計明年開始小量量產。不過，相關技術仍處早期階段，產業基礎設施仍需時間建立。

非LEAP業務方面，董宏思表示，雖然PC與手機市場仍偏弱，但車用、工業需求復甦，加上AI周邊晶片需求浮現，足以抵銷部分終端市場疲弱，公司仍維持一般市場業務今年成長率約與去年相當的看法。至於價格策略，他表示，公司會根據市場狀況、客戶關係及自身毛利率要求制定價格；若市場不確定性帶來成本增加，相關成本可以轉嫁。

毛利率方面，董宏思指出，公司對下半年達到結構性毛利率區間上緣更有信心。不過，由於目前資本支出是大塊式投入，在新產能完全放量前，折舊與爬坡成本仍可能對毛利率造成壓力，因此公司傾向等明年情況更穩定後，再評估是否上修結構性毛利率區間。

營收 日月光

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