嘉晶：2026年下半年營運更好

半導體磊晶廠嘉晶（3016）首季獲利大幅成長，董事長徐建華昨（29）日於法說會中表示，受惠AI基建支出強勁，功率元件需求已從GPU延伸至記憶體、I／O、CPU及電源等領域，目前看到整體需求確實回溫，下半年營運可望優於上半年，今年展望相對樂觀。

嘉晶首季營收10.6億元，與前一季持平，年增18%；毛利率17.8%，季增6個百分點，年增11.5個百分點；營益率10.6%，季增5.7個百分點，並較去年同期由負轉正；稅後純益1.01億元，季增117%，年增3,507%，每股純益0.35元。

徐建華指出，以目前接單狀況來看，嘉晶下半年仍有成長空間，預期將比上半年更好，未來一至二年需求動能仍可延續。