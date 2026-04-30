矽創2026年拚績增雙位數

驅動IC廠矽創（8016）去年業績小增，站上歷史次高，法人估計，該公司今年受惠持續推出新產品擴大市占，以及調漲價格等雙重助力帶動下，本季營收有望持續升溫，下半年應可優於上半年，全年業績有機會成長雙位數百分比。

矽創去年合併營收190.01億元，年增6.5％；歸屬母公司業主淨利17.45億元，年減5.5％，每股純益14.66元。今年首季合併營收53.28億元，年增23％。

法人認為，首季即使適逢農曆春節假期，矽創單季營收依然呈現微幅季增，預期本季業績應可持續升溫，下半年通常會有旺季效應，表現可望比上半年更好。

據了解，矽創今年主要成長動能，會是來自採用零電容技術的觸控與驅動整合IC（TDDI）與車用驅動IC這兩大領域。其零電容TDDI去年正式推出後，逐漸在手機與消費性電子等領域取得市占，今年持續乘勝追擊，推出更多型號新品，希望增加在品牌客戶端的滲透率，其中以手機應用的成長動能最受期待。

車用驅動IC方面，矽創迎來智慧座艙發展趨勢，由於每輛汽車要搭載的顯示器數量增加，因此要搭配的IC數量也呈現倍數增長，該公司在抬頭顯示器、電子後視鏡、乘客端螢幕等應用方面，預期都可望獲得業績挹注。

至於兩輪車應用，矽創也積極搶占儀表板應用商機。工控應用方面，由於相關產品陸續增加觸控功能，因此平均銷售單價可望提高。

同時，基於今年以來上游晶圓代工廠與封測廠都已調漲價格，矽創也從4月開始對客戶調整報價，以反映成本。