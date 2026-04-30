宏碁四箭齊發 展望向上

聯電昨（29）日於法說會釋出六大驚喜，包括本季晶圓出貨價量俱揚，毛利率、產能利用率同步提升，最讓市場驚艷的是，聯電矽光子、先進封裝，以及與英特爾合作都有斬獲，其中，矽光子效能具優於同業實力；先進封裝已

2026-04-30 00:28