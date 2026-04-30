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宏碁四箭齊發 展望向上
宏碁（2353）將於5月29日召開股東常會，董事長陳俊聖於營業報告書中指出，宏碁正以工業電腦、智慧醫療、能源及家電四大主軸為發展核心，打造更具韌性且面向未來的企業體質。本業方面，儘管PC產業仍面臨市場波動與成本壓力，宏碁仍預期今年有望成長。
宏碁今年股東常會將全面改選董事，最受矚目的是前台積電企業永續資深副總經理何麗梅入列宏碁董事會改選名單，接替徐清祥的獨董席次，其餘宏碁董事、獨董名單則未有變動。
回顧2025年，陳俊聖表示，宏碁在地緣政治及關稅影響下，去年營收2,756.3億元，創疫後同期新高，年增4.1%；稅後純益37.8億元，年減31.77%，每股純益1.26元。
展望今年，陳俊聖指出，儘管PC產業仍面臨市場波動與成本壓力，宏碁仍預期今年有望成長。透過提升平均銷售單價與提升產品規格，並持續採取彈性定價與促銷策略，進而支撐營收動能。
陳俊聖表示，隨著換機潮加速及AI PC逐步普及，宏碁將持續擴大AI PC產品線與生態系解決方案，積極開拓新的成長機會。
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