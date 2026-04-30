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光寶上調資本支出至130億元

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

因應AI需求強勁，光寶（2301）昨（29）日於法說會上修2026年資本支出，由110億元提高至130億元，增幅超過18%，當中不包括董事會昨天通過加碼美國投資9.19億美元（逾新台幣292億元），用以投入土地、廠防與設備等長期投資計畫。

光寶昨天公告，因應客戶需求及未來營運成長所需，擬由公司間接持股100%美國子公司LITE-ON, INC.於美國購置土地及廠房，董事會授權董事長以不超過總金額1.1億美元，與賣方洽商交易細節與簽約。

光寶目前美國廠位於德州，由於該廠僅六條線設置，已不敷需求，目前光寶在美國德州之外等多地評估，最快下半年拍板定案，未來新廠可能進一步整併德州舊廠。光寶並公告增資越南子公司1.49億美元，以支應營運成長，及擴產所需資本支出。

美國 德州 法說會

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