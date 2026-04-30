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光寶2026年AI營收占比衝三成

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
光寶總經理邱森彬。聯合報系資料照
光寶總經理邱森彬。聯合報系資料照

電源大廠光寶（2301）昨（29）日召開法說會，公布首季毛利率21.7%，獲利站上五年同期來最佳，每股純益1.66元。總經理邱森彬預告，高階AI電源新品進度順利，預期本季毛利率是全年低點，之後逐步向上，全年AI營收占比衝三成，長期毛利率目標朝25%以上邁進。

此外，因應原材料上漲，光寶已與部分電源客戶研議調整價格，估計漲幅約5%至10%不等。光寶昨天股價跌0.5元、收172元。

談到新產品發展，邱森彬透露，110kW Power Shelf已獲多家客戶承認導入，預計6月量產；液冷專案in Rack CDU本季小量出貨；網通應用AI- AN第2季小量出貨客戶，並逐步擴大部署規格，預期本季營收有望實現年、季雙增長。

市場關注的800VDC方面，邱森彬表示，新一代AI電源管理系統全面升級，推動營收成長動能，2026年光寶來自AI新品齊發，上半年除了8.5kW PSU及BBU穩定放量外，超過1.5MW 的800VDC Power Rack，將於第3季完成驗證，第4季量產，較原計畫提前一季，以及推出2.5kW的DC／DC Brick等，估計今年整體AI應用包括電源、BBU等營收占比有望達三成。

光寶結算，首季毛利率21.7%，持平前一季，年減0.88個百分點；營益率9.4%，主因針對單一企業客戶低周轉存貨提列跌價損失準備，金額約營收1%，此為一次性提列，若扣除該利空因素，上季毛利率為22.8%，營益率10.5%；稅後純益37.8億元，季減2%，年增9.4%，每股純益1.66元。邱森彬看好，隨高階新品陸續推出，首季毛利率將是全年低點，之後逐步向上，長期毛利率目標仍將逾25%。

另一方面，本季來自低軌衛星需求強勁，亦為營收帶來助力。

光寶 營收 總經理

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