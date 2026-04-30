聽新聞
0:00 / 0:00
盛群第2季業績會更好
微控制器（MCU）廠盛群（6202）昨（29）日召開法說會，表達目前訂單能見度最長可達六個月，預期本季業績優於首季，第3季表現可能與第2季沒有太大差異。
在上游晶圓廠與封測廠漲價情況下，該公司透露，已於3月檢視毛利較低的專案，並通知客戶進行價格調整。不過，盛群強調，目前還不打算全面性調漲價格，僅就毛利不合理專案調整，希望在維持毛利前提下持續擴大市占率。
同時，值得注意的是，盛群表示，其散熱風扇相關產品已成功打入台灣一家滿大的AI伺服器風扇廠，導入到客戶端三款產品，需要再送給終端客戶確認，今年應當會有小量訂單，真正明顯反映到業績時間點估計要等到明年。
盛群指出，其訂單從去年10月底開始湧入，逐漸在今年第1季反映出來，所以其MCU首季銷售金額季增21%、年增5%，出貨量則季增16%、年增13%。
盛群首季觸控MCU出貨量明顯成長，年增38%，主要是受大陸低價競爭產品開始調漲報價，所以先前流失訂單又陸續回流。其安防應用產品首季出貨量年增35%；健康量測應用產品首季出貨量也年增逾一成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。