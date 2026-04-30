盛群第2季業績會更好

微控制器（MCU）廠盛群（6202）昨（29）日召開法說會，表達目前訂單能見度最長可達六個月，預期本季業績優於首季，第3季表現可能與第2季沒有太大差異。

在上游晶圓廠與封測廠漲價情況下，該公司透露，已於3月檢視毛利較低的專案，並通知客戶進行價格調整。不過，盛群強調，目前還不打算全面性調漲價格，僅就毛利不合理專案調整，希望在維持毛利前提下持續擴大市占率。

同時，值得注意的是，盛群表示，其散熱風扇相關產品已成功打入台灣一家滿大的AI伺服器風扇廠，導入到客戶端三款產品，需要再送給終端客戶確認，今年應當會有小量訂單，真正明顯反映到業績時間點估計要等到明年。

盛群指出，其訂單從去年10月底開始湧入，逐漸在今年第1季反映出來，所以其MCU首季銷售金額季增21%、年增5%，出貨量則季增16%、年增13%。

盛群首季觸控MCU出貨量明顯成長，年增38%，主要是受大陸低價競爭產品開始調漲報價，所以先前流失訂單又陸續回流。其安防應用產品首季出貨量年增35%；健康量測應用產品首季出貨量也年增逾一成。