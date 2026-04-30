欣興目標價 喊到1,350元

野村證券指出，ABF載板產業兩個月以來已全面轉為賣方市場，超級循環才剛開始，主要客戶透過長天期合約來鎖定未來產能。野村將ABF載板龍頭股欣興（3037）目標價從600元大幅調高到1,350元，重申「買進」評級。

其他外資法人也紛紛調高欣興目標價。美銀將目標價從940元上調到1,100元；花旗將目標價從400元升至1,080元，調幅170%最大；滙豐將目標價從605元升至1,060元。大和、麥格理、摩根士丹利證券（大摩）也都在最近調高目標價，分別調高到1,000元、940元、785元。

野村指出，載板已成為極重要的資源，主要AI晶片或雲端服務供應商（CSP）客戶都積極透過長期合約，來確保未來三至七年的成長需求。與新冠疫情期間相比，最近簽訂的長約可能更全面，對製造商的保障力道更強，包括預付款、回收期更短、以及彈性定價機制以反映成本結構與市況。