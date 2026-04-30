聽新聞
0:00 / 0:00

欣興目標價 喊到1,350元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

野村證券指出，ABF載板產業兩個月以來已全面轉為賣方市場，超級循環才剛開始，主要客戶透過長天期合約來鎖定未來產能。野村將ABF載板龍頭股欣興（3037）目標價從600元大幅調高到1,350元，重申「買進」評級。

其他外資法人也紛紛調高欣興目標價。美銀將目標價從940元上調到1,100元；花旗將目標價從400元升至1,080元，調幅170%最大；滙豐將目標價從605元升至1,060元。大和、麥格理、摩根士丹利證券（大摩）也都在最近調高目標價，分別調高到1,000元、940元、785元。

野村指出，載板已成為極重要的資源，主要AI晶片或雲端服務供應商（CSP）客戶都積極透過長期合約，來確保未來三至七年的成長需求。與新冠疫情期間相比，最近簽訂的長約可能更全面，對製造商的保障力道更強，包括預付款、回收期更短、以及彈性定價機制以反映成本結構與市況。

外資 欣興 ABF

延伸閱讀

台積電買在2330元怎麼辦？她急喊被套牢 網兩派：放著或檢討心態

創意股價衝破4,000元 原來是法人看好2027年通吃兩大單

通吃輝達、超微、ASIC、CPO 大單 法人調高健策目標價

記憶體晶片需求強勁 供應商可能推訂閱制模式

相關新聞

聯電法說釋出六大驚喜 喊買5萬張庫藏股

聯電昨（29）日於法說會釋出六大驚喜，包括本季晶圓出貨價量俱揚，毛利率、產能利用率同步提升，最讓市場驚艷的是，聯電矽光子、先進封裝，以及與英特爾合作都有斬獲，其中，矽光子效能具優於同業實力；先進封裝已

台光電第1季EPS 14.9元 連五季賺逾一股本

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（29）日公布第1季稅後淨利53.4億元，季增42.8%，年增54%，改寫新高，每股稅後純益14.9元，連五季賺逾一股本。首季財報營收、淨利、每股稅後純益創三

永擎第1季EPS 7.68元 單季最佳

AI伺服器廠永擎（7711）昨（29）日公布第1季稅後純益5.39億元，創單季新高，季增1.23倍，年增1.75倍；每股稅後純益（EPS）7.68元。今年在AI伺服器出貨暢旺下，看好全年展望。

欣興目標價 喊到1,350元

野村證券指出，ABF載板產業兩個月以來已全面轉為賣方市場，超級循環才剛開始，主要客戶透過長天期合約來鎖定未來產能。野村將ABF載板龍頭股欣興（3037）目標價從600元大幅調高到1,350元，重申「買

盛群第2季業績會更好

微控制器（MCU）廠盛群（6202）昨（29）日召開法說會，表達目前訂單能見度最長可達六個月，預期本季業績優於首季，第3季表現可能與第2季沒有太大差異。

晟銘電第1季EPS 1.37元 增資泰廠

AI機櫃廠晟銘電（3013）昨（29）日公告首季稅後純益2.81億元，雖季減13.8%，仍是同期最佳，年增63.3%，每股純益1.37元，董事會並決議增資旗下泰國子公司2,000萬美元（約新台幣6.3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。