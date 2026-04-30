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台光電第1季EPS 14.9元 連五季賺逾一股本

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（29）日公布第1季稅後淨利53.4億元，季增42.8%，年增54%，改寫新高，每股稅後純益14.9元，連五季賺逾一股本。首季財報營收、淨利、每股稅後純益創三個新高紀錄。法人看好，台光電受惠高階CCL出貨成長與漲價效益，將挹注獲利季季增。

展望未來，台光電表示，對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年仍將延續「全產全銷」態勢。

台光電昨天股價收4,440元，上漲65元，外資法人反手買超。

因應全球對於高速運算基礎設施需求加速成長，台光電表示，公司憑藉技術實力、產能規模、原物料掌控、全球銷售通路及資金等五大優勢，將持續推升營運規模再創新高。

台光電強調，公司競爭優勢主要展現在第一技術能力，台光電長期深耕高階CCL領域，技術能力領先，現為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。在M8與M9等級的高階CCL材料上，領先同業取得客戶認證及量產。

在產能規模方面，台光電說明，去年已完成中國大陸黃石／中山及馬來西亞檳城廠的擴充。公司已啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國大陸、馬來西亞再擴充產線，預計今年底總產能將達945萬張。

至於上游原物料掌握度，台光電指出，因技術及產能的優勢協助台光電鞏固原物料來源，不論是銅箔或玻纖布，均可自上游取得長期穩定的供應量。

台光電表示，公司在地緣布局亦展現策略眼光，不但在東南亞有完整生產基地，更有全球銷售管道，是亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產與銷售基地的公司，保有靈活調整、迅速應對的營運韌性。

隨營收與獲利穩步成長，台光電表示，公司累積充裕的營運資金支應積極的產能擴充、穩定的配息、及提前布局下一世代產品開發。

台光電 伺服器 CCL

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