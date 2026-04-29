嘉晶法說會／AI訂單能見度拉長至三季 董座徐建華：下半年將勝上半年

半導體磊晶廠嘉晶（3016）首季獲利大幅成長，董事長徐建華29日於法說會中表示，受惠AI基礎建設支出強勁，功率元件需求已從GPU延伸至Memory、I/O、CPU及Power等領域，公司目前看到整體需求確實回溫，下半年營運可望優於上半年，今年展望相對樂觀。

嘉晶首季營收10.6億元，與上季持平、年增18%；毛利率17.8%，季增6個百分點、年增11.5個百分點；營益率10.6%，季增5.7個百分點，並較去年同期由負轉正；稅後純益1.01億元，季增117%、年增3,507%，每股稅後純益0.35元。

徐建華指出，以目前接單狀況來看，嘉晶下半年仍有成長空間，預期將比上半年更好，且未來1至2年需求動能仍可延續。他進一步表示，嘉晶過去因生產周期較短，訂單能見度通常僅約1至2個月，如今已拉長至約兩個季度，部分客戶甚至已提前下達三個季度訂單，顯示目前在手訂單狀況與過去明顯不同。

徐建華並透露，矽磊晶（Silicon Epi）部分已有幾家重要客戶開始洽談2027年、2028年的產能增量，希望在現有基礎上進一步追加產能；由於這將牽涉新增設備，公司也正與客戶討論相關商業承諾。

在AI電源應用方面，徐建華說明，嘉晶部分矽基MOSFET客戶已打入AI供應鏈，但是否用於800伏高壓直流（800V HVDC）系統，目前尚不清楚；氮化鎵（GaN）部分則已確認進入800V HVDC系統，不過現階段仍屬小量試作驗證階段。至於碳化矽（SiC）部分，由於客戶多為整合元件製造商（IDM），對終端應用資訊揭露較保守，公司目前掌握度相對有限。

產品結構方面，目前嘉晶矽基磊晶產品約占營收90%，碳化矽與氮化鎵合計約占10%。徐建華指出，矽基鍺（Germanium on Silicon）製程目前仍在初期，營收貢獻不大，但公司將積極擴張，未來待規模放大後，不排除將矽基鍺單獨列為一個事業區塊進行追蹤。

產能配置也將成為今年重點。徐建華表示，首季八吋產能利用率接近九成，四吋、五吋產能利用率則低於六成，因此公司將與客戶討論部分產品生命周期終止（EOL）安排，逐步移出低稼動率設備，騰出潔淨室空間，用於擴充八吋大尺寸產能，以及矽光子、矽基鍺相關設備，藉此提升資源配置效率。

資本支出方面，徐建華表示，原先今年資本支出規模並不高，但因矽磊晶與矽光子需求進展快於預期，公司今年預計將追加約為原董事會規劃3倍的資本支出，主要用於八吋設備及矽光子相關工具。至於明年資本支出，公司將視今年下半年需求與接單狀況，再評估是否進一步提高磊晶相關投資規模。

毛利率方面，徐建華表示，全年毛利率與稼動率維持首季水準應無問題，甚至仍有機會再往上。未來兩年若整體景氣維持穩健，加上矽基鍺新業務挹注，由於該新業務毛利率高於公司平均水準，將有助帶來新的營收與獲利動能。

至於漲價規劃，嘉晶指出，原物料與材料成本確實上升，但目前對客戶價格僅小幅調整，首季毛利率改善主要並非來自漲價。公司預期上半年價格調整幅度仍有限，本季開始將與客戶討論，第3季起可能視成本、需求與產能配置狀況進行部分調整，但不會是全面性漲價。化學原料、稀土管制及鍺材料供應方面，目前尚未看到缺貨問題。

面對中國大陸氮化鎵業者競爭，徐建華表示，氮化鎵若應用於AI供應鏈，客戶通常要求非大陸供應來源，嘉晶可藉此與中國大陸供應商形成區隔。他認為，中國大陸市場可能採取「China for China」策略，但非大陸AI供應鏈仍會偏向非大陸供應來源，這將是嘉晶未來在GaN與SiC布局上的競爭優勢之一。