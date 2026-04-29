聯電先進封裝布局已獲10家客戶導入 今年開始挹注收益

聯電加速先進封裝布局，聯電今日在法說會證實已與超過10家客戶展開先進封裝合作，應用涵蓋AI、通訊與高階消費性電子等領域，預估今年將有超過35個新設計案（tape-out）導入先進封裝平台，預計自2026年起開始對營收產生顯著貢獻。

聯電指出，隨著AI與高效能運算（HPC）需求快速升溫，成熟製程晶圓代工廠正積極尋求差異化突破，先進封裝已成為公司中長期成長的重要引擎，相關合作與量產進度正逐步升溫。

聯電指出，目前已與超過10家客戶展開先進封裝合作，應用涵蓋AI、通訊與高階消費性電子等領域，顯示客戶對整合型解決方案需求明顯提升。公司預估，2026年將有超過35個新設計案（tape-out）導入先進封裝平台，意味該業務正由技術驗證階段邁入商業化初期，並有望成為未來營運動能的重要支柱。

在技術進展方面，聯電已成功推動bridge die（橋接晶片）與深溝槽電容（DTC）進入量產。前者可用於高頻寬資料傳輸與多晶粒整合架構，後者則有助提升電源穩定性與系統效能，兩者皆為AI晶片與高效能運算系統中關鍵元件。業界普遍認為，這類技術正逐步向Chiplet與異質整合架構靠攏，對應AI晶片日益複雜的設計需求。

針對先進封裝產能規畫，聯電表示公司採取相對審慎策略。聯電表示，目前橋接晶片相關產能已可滿足客戶需求，短期內無大幅擴充矽中介層（interposer）產能的壓力。整體產能擴張將依據客戶專案進度與市場需求動態調整，以避免過度投資帶來的景氣循環風險。

至於法人關注聯電先進封裝是否切入台積電供應鏈，公司則未正面回應合作夥伴細節，僅強調相關業務確實持續升溫。法人解讀，聯電此舉意味其正積極卡位AI供應鏈，但仍維持彈性策略，避免過度依賴單一客戶體系。