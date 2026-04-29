看好AI封裝兩年高成長…日月光資本支出連續加碼 提前卡位高成長商機

日月光投控今日在法說會中釋出明確上修資本支出打算，日月光表示，由於AI晶片需求非常強勁，日月光未來兩年將維持高資本擴張產能行動，全面聚焦先進封裝（LEAP）及測試，提前為2027年新一波產能需求鋪路。

日月光指出，今年先進封裝業務需求明顯「強於原先預期」，帶動公司上修全年LEAP營收展望至35億美元以上，較原預估再增加約一成，並呈現接近倍增的高速成長。更關鍵的是，公司強調2027年成長動能將「比今年更強」，顯示AI封裝需求仍處於加速階段，尚未見頂。

在成長結構上，日月光說明，LEAP業務目前以封裝為主體，占比約75%，測試約25%，其中又以晶圓測試（wafer sort）為最大動能來源。隨著AI晶片複雜度提升，測試需求同步放大，也讓公司持續將資源優先投入在高門檻環節。

除了現有封裝與測試服務，日月光也同步推進全製程（full process）、共同封裝光學（CPO）與面板級封裝（PLP）等新技術布局。其中，全製程業務今年目標營收約3億美元，未來在良率與產能穩定後，管理層預期將對整體毛利結構帶來正向貢獻。至於CPO與PLP，目前仍處於開發與試產階段，但公司已與上游晶圓廠及客戶密切合作，並建置自動化試產線，預計明年起逐步進入量產。

面對強勁需求，日月光同步啟動新一輪資本支出擴張。公司坦言，今年資本支出已顯著上修，且「明年仍將維持高檔甚至更高」，形成連續兩年的重資本投入期。其中約三分之二用於廠房與無塵室建置，顯示當前最大瓶頸並非設備，而是產線空間不足。其餘設備投資則主要鎖定晶圓測試，並將在2027年開始貢獻產能。

在資金面上，日月光預期今年自由現金流可能趨近於零甚至轉負，未來資本需求將主要透過舉債支應。公司強調，已具備多元且具成本效益的融資管道，足以支撐擴產計畫。

至於非AI市場，日月光觀察，PC與智慧手機需求仍持續疲弱，但AI周邊晶片、車用與工業應用成長，已有效抵消傳統市場下滑，使整體一般業務仍可維持約13%的成長。公司也強調，第一季營收強勁並非來自提前拉貨，而是「真實需求」帶動，顯示AI動能具備結構性支撐。

在全球布局方面，日月光目前仍以台灣為核心，但已在馬來西亞收購Analog Devices工廠作為海外緩衝產能，同時於新加坡擴大AI測試產線，逐步強化國際供應能力。

日月光投控因應AI先進封裝強勁需求，2026年預估資本支出初定為70億美元，創歷史新高，日月光集團營運長吳田玉稍早表示有機會上調，今日法說會也明確表示會上修，並未揭露上修數字。日月光表示，今年資本支出主要用於擴充高階測試與封裝設備，且預計今年有6座新廠動工，高雄仁武園區將是投資重點之一。