聯電首季產能升、毛利率穩健 單季每股純益1.29元

聯電（2303）今(29)日公佈2026年第1季營運報告，合併營收為新台幣610.4億元，較上季的618.1億元減少1.2%。與去年同期相比，本季的合併營收增加5.5%。2026年第1季毛利率達到29.2%，歸屬母公司純益為新台幣161.7億元，普通股每股獲利為新台幣1.29元。

聯電執行長王石表示，由於消費性電子需求強勁，第1季晶圓出貨量較上季成長2.7%，產能利用率提升至79%。本季平均銷售單價(ASP)略為下滑，部分反映8吋晶圓出貨量增加，但毛利率仍穩健維持在29.2%。受惠22奈米邏輯及特殊製程需求持續升溫，22奈米銷售佔第一季整體營收達14%，再創歷史新高。

王石進一步表示，展望至今年底，預期將有超過50家客戶完成22奈米平台設計定案(tape-outs)，應用涵蓋顯示器驅動晶片、網通晶片與微控制器等多元領域。聯電將持續投入下世代技術研發，與Intel共同開發的12奈米製程平台，不僅確保客戶在22奈米以後的技術延續性，亦提供美國在地製造選項。此外，聯電近期亦在新興領域發表重要進展，包含與策略夥伴合作導入鈮酸鋰薄膜(TFLN)光子技術，以支援AI基礎設施相關應用。」

聯電執行長王石補充說，展望第2季，受惠於通訊領域明顯回溫，以及電腦、消費性電子與工業等市場的穩健需求，我們預期8吋與12吋晶圓出貨量皆將顯著成長。儘管記憶體供給緊縮及中東局勢增添市場不確定性，聯電仍看好整體需求具備韌性。我們將持續密切關注產業與總體經濟發展，並審慎管理公司營運，以因應市場動態及半導體產業環境的持續演進。

王石進一步表示，聯電長期投入企業永續發展，今年再度獲得標普全球(S&P Global)永續年鑑肯定。2026年，在全球9200家大型企業中僅有848家入選，而聯電更獲選為全球半導體與半導體設備產業Top 1％。我們亦於上月宣布與英飛凌簽署合作備忘錄，共同推動供應鏈減碳。有鑑於價值鏈(範疇三)排放佔企業整體排放的最大比重，且在執行上也最為複雜，聯電在邁向2050年淨零排放目標的過程中，與合作夥伴攜手至關重要，我們很高興與英飛凌結盟，加速推動共同供應商的減碳行動。