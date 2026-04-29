聯電財報／首季EPS 1.29元 執行長：本季8吋、12吋出貨將顯著成長

聯電（2303）29日召開首季法說會並公布2026年第1季營運報告，首季受惠消費性電子需求強勁，晶圓出貨量季增2.7%，產能利用率提升至79%。展望本季，執行長王石表示，隨通訊領域明顯回溫，加上電腦、消費性電子與工業需求穩健，預期8吋與12吋晶圓出貨量皆將顯著成長。

聯電第1季合併營收610.4億元，季減1.2%、年增5.5%；毛利率29.2%，季減1.5個百分點、年增2.5個百分點；營益率18.5%，季減1.3個百分點、年增1.6個百分點；歸屬母公司淨利161.7億元，季增60.9%、年增108%，每股稅後純益1.29元。

王石指出，首季平均銷售單價（ASP）略為下滑，部分反映8吋晶圓出貨量增加，但毛利率仍穩健維持。其中，22奈米邏輯及特殊製程需求持續升溫，22奈米銷售占首季整體營收達14%，再創歷史新高。

他進一步表示，展望至今年底，預期將有超過50家客戶完成22奈米平台設計定案（tape-outs），應用涵蓋顯示器驅動晶片、網通晶片與微控制器等多元領域，將持續支撐聯電中長期特殊製程動能。

在技術布局方面，聯電將持續投入下世代技術研發，與英特爾（Intel）共同開發的12奈米製程平台，除可確保客戶在22奈米以後的技術延續性，也提供美國在地製造選項。此外，聯電近期也與策略夥伴合作導入鈮酸鋰薄膜（TFLN）光子技術，支援AI基礎設施相關應用。

展望本季，王石表示，儘管記憶體供給緊縮及中東局勢增添市場不確定性，聯電仍看好整體需求具備韌性。公司將持續密切關注產業與總體經濟發展，並審慎管理營運，以因應市場動態與半導體產業環境變化。

永續方面，王石指出，聯電今年再度獲標普全球（S&P Global）永續年鑑肯定，並獲選全球半導體與半導體設備產業Top 1%。聯電上月也宣布與英飛凌簽署合作備忘錄，共同推動供應鏈減碳，將持續攜手合作夥伴邁向2050年淨零排放目標。