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慧榮財報／首季營收創歷史新高 估第2季再增15-20%、全年逐季揚

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
慧榮科技總經理苟嘉章。圖／慧榮科技提供
慧榮科技總經理苟嘉章。圖／慧榮科技提供

慧榮科技（SIMO-US）29日公布2026年第1季財報，營收為3億4,211萬美元，創下歷史新高，季成長23%，年成長105%，毛利率47.2%，稅後淨利5,385萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘1.58美元、約新台幣51元。

展望第2季，慧榮預估，第2季營收將介於3億9,300萬至4億1,100萬美元間，季成長15-20%，年成長98-107%，毛利率介於48.5%至49.5%。

總經理苟嘉章表示，首季的表現，無論在營收、毛利或營業利益率的表現皆超乎預期，強勁的成長動能主要來自嵌入式eMMC和UFS控制晶片，以及Ferri車用儲存產品和企業級開機碟解決方案。

此外，慧榮企業級MonTitan SSD控制晶片將於本季提前進入出貨階段，客戶的產品將於今年下半年開始放量，終端客戶包括五家全球一線的雲端服務供應商（CSP），其中兩家位於美國，三家位於亞洲。

展望未來，苟嘉章看好，2026對公司來說會是關鍵的一年，第1季的亮眼表現已為全年的發展打下穩定基礎，將持續提升市占率、拓展客戶與產品組合，並積極布局邊緣AI、雲端AI裝置，以及AI基礎設施等大型且高速成長的市場。

慧榮在各產品線都有多項新品布局，預計在今年皆會陸續放量，包括全新4通道PCIe Gen5 Edge SSD控制晶片、多款應用於行動、物聯網與車用的嵌入式eMMC、UFS控制晶片，Ferri車用儲存產品的新案以及企業級新產品如MonTitan SSD控制晶片與企業級開機碟解決方案。

營收 美國

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