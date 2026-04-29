日月光財報／首季稅後純益141億元、年增87%創同期次高 EPS 3.24元

日月光投控今日在法說會中釋出明確上修資本支出打算，日月光表示，由於AI晶片需求非常強勁，日月光未來兩年將維持高資本擴張產能行動，全面聚焦先進封裝（LEAP）及測試，提前為2027年新一波產能需求鋪路。

2026-04-29 17:37