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日月光財報／首季稅後純益141億元、年增87%創同期次高 EPS 3.24元
全球封測龍頭日月光投控（3711）29日公布今年第1季財報，受惠封測業務持續成長，加上EMS業務獲利優化，整體營運淡季不淡，首季稅後純益141.48億元，季減僅4%、年增87%，創下同期次高，每股純益3.24元，則改寫同期新高。
綜觀來看，日月光投控今年首季營收1,736.62億元，季減2%、年增17%，毛利率20.1%，季增0.6個百分點，年增3.3個百分點，營益率10.1%，季增0.2個百分點，年增3.6個百分點，稅後純益141.48億元，季減 4%、年增 87%，每股純益3.24元。
以封測業務來看，日月光投控第1季封測營收達1,124.34億元，季增2%、年增30%，毛利率26%，季減0.3個百分點，年增3.4個百分點，營益率14.1%，季減0.6個百分點，年增4.5個百分點。
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