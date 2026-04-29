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光寶科財報／首季毛利率21.7% EPS 1.66元、創近五年同期新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
光寶科總經理邱森彬。圖／中央社
光寶科總經理邱森彬。圖／中央社

光寶科（2301）29日公布2026年第1季營運成果，首季合併營收434億元，年增19%，其中，雲端相關業務年成長超過7成；營業毛利率21.7%、營業利益率9.4%，稅後純益37.8億元，每股純益1.66元，年增10%，創近五年同期新高。

因應AI世代對高效能源與系統整合解決方案的快速需求，光寶科加速全球布局，通過美國投資案9.19億美元，將投入土地、廠房與設備等長期投資，擴充 AI 能源基礎建設相關產品與產能；另外，越南子公司增資1.49億美元，支應營運成長及擴產所需資本支出。

光寶科總經理邱森彬表示，隨著AI、雲端基礎建設需求持續升溫，相關電源應用維持強勁動能，第1季雲端相關業務營收年成長超過七成，帶動整體營運表現。展望未來，新一代電源產品進入放量階段，將成為後續成長的重要動能，展現在技術創新與客戶合作導入的成果。

此外，為強化財務彈性並支持中長期成長，將同步推動募資管道之國際化與多元化，以利策略性合作與投資之推進。光寶科擬於2億普通股額度內，視市場狀況辦理GDR或私募，並提請股東會同意授權董事會依主管機關相關規定辦理，以強化資本結構並因應 AI 成長動能所帶來的長期資金需求。

展望2026年第2季，AI、低軌衛星電源將帶動營運成長，光寶科預估核心事業將展現年、季雙成長，隨著新一代AI 電能管理系統電源產品陸續進入量產，8.5kW PSU 及 BBU 穩定放量，110kW Power Shelf 開始出貨。HVDC Power Rack 將成為下一波重要成長動能，其中50VDC Power Rack 已進入量產，800VDC Power Rack 將於下半年驗證。隨著高價值產品出貨比重提升，預期2026年AI相關產品占總營收比重可提升至接近3成。

光寶科表示，低軌衛星電源業務在第2季及全年皆預期將創造強勁成長，可望實現倍數增長，將配合客戶需求持續擴充產能，以帶動後續成長。

光寶科指出，6月將盛大參與台北國際電腦展COMPUTEX，聚焦AI、雲端與高效電源等關鍵技術，並展示邊緣運算及智慧城市等整體應用布局，將展現從AI基礎建設到地端智慧場景的關鍵價值與系統整合實力。

光寶科 營收 美國

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