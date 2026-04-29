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日月光法說會／上修今年資本支出LEAP 營收目標逾35億美元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
日月光投控。圖為日月光半導體高雄廠區一隅。 圖／中央社
日月光投控。圖為日月光半導體高雄廠區一隅。 圖／中央社

日月光投控（3711）財務長董宏思29日於法說會表示，受惠今年與明年先進封裝與測試（LEAP）服務需求轉強，公司將上修2026年全年資本支出，新增9億美元投入廠房與基礎設施，另增加6億美元機器設備投資。其中，多數新增設備資本支出將配置於LEAP，尤其是晶圓測試（wafer sort），預計第4季布建，以支應2027年產能爬升。

董宏思指出，2026年ATM業務方面，LEAP服務營收目前預估將較先前指引高出約10%，達逾35億美元；主流封測業務則仍維持與去年相近的成長速度。展望2027年，公司持續看好LEAP業務動能，預期新增營收成長幅度將比今年更強。

獲利能力方面，董宏思表示，日月光投控在市場上的強勢地位，將持續支撐全年有利的價格環境。公司首季ATM毛利率達26%，優於原先預期的24.5%，後續仍預期ATM毛利率逐季改善，下半年毛利率可望達到結構性毛利率目標區間的高標。不過，第2季因產品轉換提前部署資源，相關成本將部分抵銷毛利率改善幅度。

展望本季，日月光投控以新台幣兌美元31.8元為匯率假設，預估營收將季增7%至9%，毛利率季增20至100個基點，營益率季增50至120個基點。ATM業務第2季營收預估季增9%至11%，毛利率落在26%至27%；EMS業務第2季營收則預估年增至少10%，營益率將與去年同期相近。

整體來看，LEAP需求優於預期成為日月光上修資本支出與全年營收展望的主因。隨AI、高效能運算與先進封裝測試需求延續擴張，公司也提前增加廠房、基礎設施與晶圓測試設備投資，為2027年新一波成長動能預作準備。

日月光 營收 法說會

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