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光寶科財報／首季 EPS 1.66元為五年同期最佳 看好本季營收年季雙成長

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）29日召開法說會，公布第1季毛利率21.7%、營益率9.4%，稅後淨利37.8億元，季減2%，年增9.4%，每股純益1.66元，為近五年同期新高。董事會並通過美國投資案9.19億美元、越南增資1.49億美元等議案，加速全球布局、擴充產能。

光寶總經理邱森彬表示，隨著AI、雲端基礎建設需求持續升溫，相關電源應用維持強勁動能，第1季雲端相關業務營收年成長超過七成，帶動整體營運表現。展望未來，新一代電源產品進入放量階段，將成為後續成長的重要動能。光寶將持續深化系統整合能力，結合高效能電源技術，掌握AI基礎建設升級的長期趨勢，穩健推動營運成長。

展望本季，邱森彬預期，光寶本季營收將實現年、季雙成長，隨著新一代AI 電能管理系統電源產品陸續進入量產，8.5kWPSU及BBU穩定放量，110kW Power Shelf 開始出貨。HVDC Power Rack 將成為下一波重要成長動能，其中，50VDC Power Rack 已進入量產，800VDC Power Rack 將於下半年驗證。

他表示，隨著高價值產品出貨比重提升，預期2026年AI相關產品占總營收比重可提升至接近三成。同時，低軌衛星電源業務在第2季及全年皆預期將創造強勁成長，可望實現倍數增長，公司亦將配合客戶需求持續擴充產能，以帶動後續成長。

此外，因應AI世代對高效能源與系統整合解決方案的快速需求，光寶加速全球布局。董事會29日決議：美國投資9.19億美元，投入土地、廠房與設備等長期投資，擴充 AI 能源基礎建設相關產品與產能。至於越南子公司也增資1.49億美元，支應營運成長及擴產所需資本支出。

此外，為強化財務彈性並支持中長期成長，將同步推動募資管道之國際化與多元化，以利策略性合作與投資之推進。光寶擬於2億普通股額度內，視市場狀況辦理GDR或私募，並提請股東會同意授權董事會依主管機關相關規定辦理，以強化資本結構並因應 AI 成長動能所帶來的長期資金需求。

美國 營收 越南

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