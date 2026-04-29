日月光首季繳出歷年最強首季獲利成績 單季每股純益3.24元

全球IC封測龍頭日月光投控（3711）今日公布首季財報，受惠先進封裝測試及傳統打線業務等全產品訂單需求強勁 ，單季每股純益達3.24元，為歷年同期新高、歷年次高，首季繳出最強獲利表現。

日月光投控首季合併營收為1,737億元，比前一季下降2%，但比去年同期成長17%；以美元計價，營收金額比前一季下降4%，較去年同期成長22%。

日月光首季毛利為348億元，毛利率為20.1%。毛利率較前一季提升0.6個百分點，較去年同期提升3.3個百分點。

日月光表示，毛利率的季增主要來自新台幣貶值，而年增則主要來自ATM業務占比提升及ATM產能利用率提高，部分被新台幣年度升值所抵消。

日月光首季集團營收呈現季減2%，但封裝測試及材料（ATM）業務卻創下歷史新高，營收達1124億元，較前一季增加27億元，較去年同期增加258億元，分別成長2%與30%。

因於ATM業務在第1季成功避免了傳統季節性下滑，表現優於原先預期。同時也透過設備利用率提升，讓首季獲利也優於預期。

日月光首季ATM業務毛利為292億元，季增4億元，年增加96億元。毛利率為26%，較前一季下降0.3個百分點，但較去年同期上升3.4個百分點。

日月光表示，毛利率的季減主要來自農曆新年期間較高的人力成本，以及為擴產準備設備所帶來較高的折舊比例。這些負面影響大致被匯率有利因素與高產能利用率所帶來的效率提升所抵消。

至於年增部分，則主要來自於產能利用率提升及高階產品組合比重增加，但部分受到匯率不利影響。