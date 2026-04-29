盛群法說會／本季業績看增 調漲部分低毛利專案價格

微控制器（MCU）廠盛群（6202）於29日召開法說會，表達目前訂單能見度最長可達6個月，同時預期本季業績將優於首季，第3季的表現可能與第2季沒有太大差異。而在上游晶圓廠與封測廠漲價的情況下，該公司也透露，已於3月檢視毛利較低的專案，並通知客戶進行價格調整。

不過，盛群強調，目前還不打算全面性調漲價格，僅就毛利不合理的專案調整，希望在維持毛利的前提下，持續擴大市占率。

值得注意的是，盛群表示，其散熱風扇相關產品已經成功打入台灣一家滿大的AI伺服器風扇廠，導入到客戶端3款產品，需要再送給終端客戶確認，今年應當會有小量訂單，真正明顯反映到業績的時間點估計要等到明年。

盛群近日已先公布首季財報，合併營收為8.25億元，季增20.9％、年增8.5％，歸屬母公司業主淨利為6,843.1萬元，季增1.04倍、年減24.3％，每股純益為0.3元。