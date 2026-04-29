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瀚荃自結3月稅後純益6,000萬元、年增53.85% EPS 0.77元
瀚荃（8103）29日公布自結3月稅後純益6,000萬元，年增53.85%，3月每股稅後純益（EPS）為0.77元，年增79.07%。該公司AI電源連接器出貨暢旺，今年業績看俏。
瀚荃執行長楊奕康之前表示，大電流板端連接器被客戶追著擴產，訂單至少看到7月，帶動今年網通伺服器占營收比重將達到45%至50%，第2季營收將優於第1季。
楊亦康說，面對全球產業鏈重組與技術典範轉移，公司核心策略為「三力布局」，包括AI伺服器算力（AI Power）、新能源電力（New Energy）與機器人等新人力革命（Robotics），其中近年發光發熱的AI電源，跟著兩大電源客戶持續推升新世代的AI機櫃需求；今年前兩個月AI電源應用占比已從去年18%提高到21%，全年有機會朝三成邁進。
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