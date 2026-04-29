台光電財報／獲利再創高 首季淨賺53.4億元、EPS達14.9元

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）29日公布第1季財報，受惠於AI高階材料強勁需求，產能滿載，單季營收達330.6億元，再創單季新高，相較第4季成長32.8%，相較去年同期成長52.5%。稅後淨利53.4億元，也是單季新高，相較第4季成長42.8%，相較去年同期成長54%。每股稅後純益達14.9元，連續五季每季賺逾一個股本，展現強勁獲利實力。

展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年仍將延續「全產全銷」的態勢。

台光電的競爭優勢主要展現在以下五個面向：1. 技術能力：台光電長期深耕高階CCL領域，技術能力領先，現為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。在M8與M9等級的高階CCL材料上，領先同業取得客戶認證及量產。

產能規模：在產能規模方面，台光電114年已完成中國大陸黃石/中山及馬來西亞檳城廠的擴充。公司已啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、大陸、馬來西亞再擴充產線，預計116年底總產能將達945萬張。

原物料掌握：因技術及產能的優勢協助台光電鞏固原物料來源，不論是銅箔或玻纖布，均可自上游取得長期穩定的供應量。

全球管道：台光電的地緣布局亦展現策略眼光，不但在東南亞有完整生產基地，更有全球銷售管道，是亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產與銷售基地的公司，保有靈活調整、迅速應對的營運韌性。

資金：隨著營收與獲利穩步成長，台光電累積了充裕的營運資金來支應積極的產能擴充、穩定的配息、及提前布局下一世代產品的開發。

市場對於高速運算基礎設施的需求加速成長，台光電憑藉技術實力、產能規模、原物料掌控、全球銷售通路及資金等五大優勢，將持續推升營運規模，再創歷史新高。