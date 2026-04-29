快訊

影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

26歲股海賺到2000萬！他從正二慘賠600萬撐回來…最後醒悟全轉VT

李鴻淵殺4人判死發回 檢察官輾轉難眠：殺人容易、判死卻如此之難

聽新聞
0:00 / 0:00

台光電財報／獲利再創高 首季淨賺53.4億元、EPS達14.9元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台光電董事長董定宇。記者尹慧中／攝影
台光電董事長董定宇。記者尹慧中／攝影

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）29日公布第1季財報，受惠於AI高階材料強勁需求，產能滿載，單季營收達330.6億元，再創單季新高，相較第4季成長32.8%，相較去年同期成長52.5%。稅後淨利53.4億元，也是單季新高，相較第4季成長42.8%，相較去年同期成長54%。每股稅後純益達14.9元，連續五季每季賺逾一個股本，展現強勁獲利實力。

展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年仍將延續「全產全銷」的態勢。

台光電的競爭優勢主要展現在以下五個面向：1. 技術能力：台光電長期深耕高階CCL領域，技術能力領先，現為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。在M8與M9等級的高階CCL材料上，領先同業取得客戶認證及量產。

產能規模：在產能規模方面，台光電114年已完成中國大陸黃石/中山及馬來西亞檳城廠的擴充。公司已啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、大陸、馬來西亞再擴充產線，預計116年底總產能將達945萬張。

原物料掌握：因技術及產能的優勢協助台光電鞏固原物料來源，不論是銅箔或玻纖布，均可自上游取得長期穩定的供應量。

全球管道：台光電的地緣布局亦展現策略眼光，不但在東南亞有完整生產基地，更有全球銷售管道，是亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產與銷售基地的公司，保有靈活調整、迅速應對的營運韌性。

資金：隨著營收與獲利穩步成長，台光電累積了充裕的營運資金來支應積極的產能擴充、穩定的配息、及提前布局下一世代產品的開發。

市場對於高速運算基礎設施的需求加速成長，台光電憑藉技術實力、產能規模、原物料掌控、全球銷售通路及資金等五大優勢，將持續推升營運規模，再創歷史新高。

EPS CCL 伺服器 台光電

延伸閱讀

精測首季每股賺逾一個股本…達10.43元 創單季新高 年增54.6%

欣興第1季每股賺3.28元

AI推升記憶體超級循環啟動 十銓首季每股純益達27元

威剛財報／首季賺逾三個股本 董座陳立白：全年營運萬馬奔騰

相關新聞

日月光財報／首季獲利141億元、年增逾8成 EPS 3.24元

封測龍頭日月光投控（3711）29日於法說會前公布2026年第1季財報，單季合併營收1,736.62億元，季減2%、年增17%；毛利率20.1%，季增0.6個百分點、年增3.3個百分點；營益率10.1

光寶科財報／首季 EPS 1.66元為五年同期最佳 看好本季營收年季雙成長

光寶科技（2301）29日召開法說會，公布第1季毛利率21.7%、營益率9.4%，稅後淨利37.8億元，季減2%，年增9.4%，每股純益1.66元，為近五年同期新高。董事會並通過美國投資案9.19億美

日月光首季繳出歷年最強首季獲利成績 單季每股純益3.24元

全球IC封測龍頭日月光投控（3711）今日公布首季財報，受惠先進封裝測試及傳統打線業務等全產品訂單需求強勁 ，單季每股純益達3.24元，為歷年同期新高、歷年次高，首季繳出最強獲利表現。

盛群法說會／本季業績看增 調漲部分低毛利專案價格

微控制器（MCU）廠盛群（6202）於29日召開法說會，表達目前訂單能見度最長可達6個月，同時預期本季業績將優於首季，第3季的表現可能與第2季沒有太大差異。而在上游晶圓廠與封測廠漲價的情況下，該公司也

瀚荃自結3月稅後純益6,000萬元、年增53.85% EPS 0.77元

瀚荃（8103）29日公布自結3月稅後純益6,000萬元，年增53.85%，3月每股稅後純益（EPS）為0.77元，年增79.07%。該公司AI電源連接器出貨暢旺，今年業績看俏。

台光電財報／獲利再創高 首季淨賺53.4億元、EPS達14.9元

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）29日公布第1季財報，受惠於AI高階材料強勁需求，產能滿載，單季營收達330.6億元，再創單季新高，相較第4季成長32.8%，相較去年同期成長52.5%。稅後淨

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。