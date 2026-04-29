快訊

美中為「川習會」拚籌碼...習近平握1王牌 川普狠掐陸原油命脈

交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

聽新聞
0:00 / 0:00

日月光財報／首季獲利141億元、年增逾8成 EPS 3.24元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
日月光投控。本報系資料庫
日月光投控。本報系資料庫

封測龍頭日月光投控（3711）29日於法說會前公布2026年第1季財報，單季合併營收1,736.62億元，季減2%、年增17%；毛利率20.1%，季增0.6個百分點、年增3.3個百分點；營益率10.1%，季增0.2個百分點、年增3.6個百分點。在半導體封裝測試業務獲利改善帶動下，首季歸屬母公司淨利141.48億元，季減4%、年增87%，每股稅後純益3.24元。

分業務觀察，半導體封裝測試第1季營收1,124.34億元，季增2%、年增30%；其中封裝營收896.73億元，季增3%、年增29%，占封測業務比重79.8%；測試營收210.41億元，季增1%、年增31%，占比18.7%；材料直接銷售16.21億元，季增20%、年增33%。

半導體封測業務毛利率為26.0%，雖較去年第4季26.3%微降0.3個百分點，但較去年同期22.6%明顯提升3.4個百分點；營益率14.1%，季減0.6個百分點、年增4.5個百分點，顯示相較去年同期，封測本業獲利能力已顯著改善。以產品組合來看，Bump／FC／WLP／SiP占封測營收49%，打線封裝占24%，測試占19%，其他占7%，材料約占1%。

合併業務方面，日月光第1季半導體封測營收約1,116.23億元，電子代工服務營收613.61億元。從近五季趨勢觀察，合併毛利率自去年第1季16.8%逐步升至今年第1季20.1%，營益率也由6.5%升至10.1%，反映半導體封測景氣回溫與營運效率改善。

展望本季，日月光投控表示，以目前業務狀況及匯率假設1美元兌31.8元新台幣估算，預期第2季合併營收將季增7%至9%；合併毛利率將季增20至100個基點；合併營業利益率將季增50至120個基點。換言之，公司預期第2季營收與獲利率可望同步優於首季，營運動能將延續回升態勢。

母公司 半導體 封測 日月光 營收

延伸閱讀

力成：今年業績盼逐季增 資本支出上調至500億元

十銓財報／首季大賺逾二股本 B2B比重衝47.5%、存貨增至135億元

盛群第1季 EPS 0.3元 達明0.65元

達明財報／首季獲利創新高 每股賺0.65元

相關新聞

日月光財報／首季獲利141億元、年增逾8成 EPS 3.24元

封測龍頭日月光投控（3711）29日於法說會前公布2026年第1季財報，單季合併營收1,736.62億元，季減2%、年增17%；毛利率20.1%，季增0.6個百分點、年增3.3個百分點；營益率10.1

搭上 CPO 題材 鼎元出關衝漲停 4月來飆漲87%、漲贏友達與富采

友達（2409）整合集團資源，攜富采（3714）、鼎元（2426）搶攻CPO領域，鼎元29日解禁出關，股價開低走高，盤中衝上漲停59.5元鎖死，統計4月來股價狂飆87.7%；友達及富采也是上漲表現，不

通吃輝達、超微、ASIC、CPO 大單 法人調高健策目標價

健策（3653）受惠輝達、超微、雲端服務供應商ASIC及CPO等AI相關晶片均熱片單價明顯提升，法人除上修第2季營收預估，預計可望季增30%外，並調高今、明年獲利預估值，及目標價逾50%水準。

記憶體資金大亂鬥！旺宏飆天價 威剛、十銓一季賺3股本反遭調節

受OpenAI營收未達標引發AI泡沫疑慮，加上地緣政治推升油價衝擊，美股昨夜全面收黑，費半指數大跌3.6%。台股29日開盤承壓，大盤一度回測5日線。然而，記憶體族群持續吸金，旺宏（2337）、南亞科（

嘉晶逆勢亮燈漲停 首季獲利年增逾34倍、法說聚焦8吋磊晶動能

台股29日早盤受美股回檔、油價飆升與Fed決策前觀望氣氛影響，加權指數失守39,000點，不過半導體磊晶廠嘉晶（3016）逆勢成為盤面焦點。嘉晶股價開低後迅速翻紅走高，盤中攻上漲停價81.6元，大漲7

力成產品線全面漲價 第1季 EPS 2.5元

記憶體封測龍頭力成（6239）昨（28）日公布上季每股純益2.5元，優於預期，董事長蔡篤恭表示，本季所有產品線都漲價，推升全年營收、毛利率「季季高」，並全力強化先進封裝布局，最夯的矽光子與CPO領域最

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。