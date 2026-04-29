搭上 CPO 題材 鼎元出關衝漲停 4月來飆漲87%、漲贏友達與富采

友達（2409）整合集團資源，攜富采（3714）、鼎元（2426）搶攻CPO領域，鼎元29日解禁出關，股價開低走高，盤中衝上漲停59.5元鎖死，統計4月來股價狂飆87.7%；友達及富采也是上漲表現，不過4月來的漲幅仍較鼎元低。

鼎元先前曾公告3月獲利自結數，3月營收1.84億元，月增13.23%，年減14.1%，歸屬母公司業主淨利350萬元，年減64.5%，每股純益0.012元；鼎元首季營收5.45億元，雖年減9.86%，但受惠產品結構優化，法人推估，首季毛利表現將優於去年同期，有機會扭轉去年第4季虧損態勢，挑戰單季轉虧為盈。

友達攜富采、鼎元攻CPO領域，由富采負責光源發射端，鼎元負責接收端，友達則專注模組整合與封裝，積極卡位AI基礎建設供應鏈，董事長彭双浪曾透露，友達已在AI資料中心所需的CPO（共同封裝光學）領域取得初步成果，並開發完整Micro LED CPO模組技術，涵蓋短、中、長距離傳輸解決方案。

鼎元搭上CPO題材， 29日出關後股價強漲，早盤以50.8元開低，一度下滑至50.3元，隨後往上急拉翻紅，衝上漲停59.5元鎖死，市價及漲停排隊買單近6,400張，鼎元股價走高，統計4月以來飆漲87.7%。

富采也在處置中，早盤以72.2元開高，一度拉升至75.6元，盤中漲幅逾3%，統計4月來漲幅超過6成；友達以17.2元平盤開出，一度拉升至17.75元，盤中漲幅逾1%，4月來逾2成。

鼎元亮燈漲停，光電股表現抗跌，一詮（2486）、瑞軒（2489）、宏齊（6168）、天瀚（6225）、悅城（6405）、惠特（6706）、由田（3455）、安可（3615）、高僑（6234）、東捷（8064）等盤中也亮燈漲停。