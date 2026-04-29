通吃輝達、超微、ASIC、CPO 大單 法人調高健策目標價

健策（3653）受惠輝達、超微、雲端服務供應商ASIC及CPO等AI相關晶片均熱片單價明顯提升，法人除上修第2季營收預估，預計可望季增30%外，並調高今、明年獲利預估值，及目標價逾50%水準。

大型本國投顧分析，健策第1季營收較前一季持平，符合預期，3月營收明顯回溫，主因在於Vera Rubin產品初步出貨超過一萬顆，帶動均熱片營收月增85%、年增19%。

法人指出，新一代均熱片製程複雜，包括雙lid、Stiffener、鍍金的新設計單價近150美元，高於原估的95至100美元及Blackwell均熱片約30美元，隨第2季Rubin出貨量將明顯增加，上修健策單季營收預估至季增30%。

雖然近期最新預估2026年輝達Rubin GPU出貨量約150至200萬顆，但法人預期全年Rubin GPU相關營收達90至100億元，單價上揚為優於預期主因，扮演健策今年營收成長主要動能。

隨下半年Rubin GPU出貨持續放量，法人看好健策均熱片營收動能可望延續，預估2027年Rubin GPU出貨量達400至450萬顆，可望挹注營收約6至7億美元。

法人表示，超微推出MI45系列GPU，搭配Venice系列CPU，MI450/MI455 GPU亦採用雙lid、Stiffener、鍍金設計，單價亦達約140美元，下半年起至2027年MI45系列出貨持續擴張，將進一步帶動健策均熱片營收成長。

除ASIC出貨將顯著增加，推升均熱片營收外，法人評估，Spectrum 5 Stiffener單價約30美元，Quantum 5則約60美元，未來出貨持續擴增下，均有利健策均熱片業績成長。