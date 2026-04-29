快訊

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

嵐解散倒數1個月！大野智被拍與舊愛密會 女方深夜待家中2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體資金大亂鬥！旺宏飆天價 威剛、十銓一季賺3股本反遭調節

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

受OpenAI營收未達標引發AI泡沫疑慮，加上地緣政治推升油價衝擊，美股昨夜全面收黑，費半指數大跌3.6%。台股29日開盤承壓，大盤一度回測5日線。然而，記憶體族群持續吸金，旺宏（2337）、南亞科（2408）、群聯（8299）、威剛（3260）等盤中皆擠進成交值前十名榜單。其中，旺宏股價逆勢衝上171.5元歷史新高，與財報亮眼卻回落的威剛、十銓（4967）形成強烈對比。

盤面上，旺宏挾第1季轉盈、每股純益0.9元基本面利多，吸引外資連4日買超，投信昨日同步加碼，帶動今早成交量快速放大，目前股價最高攀上171.5元、改寫歷史新高，成為族群指標；並進一步帶動凌航（3135）攻上漲停，創見（2451）、群聯、鈺創（5351）等同步走揚。

不過，十銓與威剛卻湧現調節賣壓，儘管第1季獲利表現亮眼，每股純益分別高達27元與30.05元，但昨日遭外資反手調節，今早股價同步回落。其中，十銓盤中一度下探273.5元、回測5日線，威剛亦下跌約2.4%，顯示短線資金轉趨謹慎。至於南亞科、華邦電（2344）、力積電（6770）等指標股則於平盤附近震盪，觀望氣氛濃厚。

展望後市，產業面仍釋出偏多訊號。十銓總經理陳慶文指出，DRAM長期供需結構未變，市場需求仍大於供給，預期至2027年底價格走勢僅有「上漲或持平」兩種情境，短期出現下跌機率不高。他進一步分析，PC需求占比已降至約7.2%，即使消費性市場波動，對整體價格影響有限，且DDR5將成為主流，DDR4則逐步退場但不會快速消失。

針對市場關注的中國擴產議題，陳慶文認為影響有限，主因高階HBM與DDR5伺服器產品仍掌握在三星、美光、SK海力士手中，加上產能開出需時逾兩年，短期難以改變供需結構。

威剛方面亦對後市高度樂觀。董事長陳立白指出，在原廠縮減DDR4產出、HBM供不應求的情況下，DRAM供給持續吃緊，全年營運將呈現「萬馬奔騰」態勢；同時，NAND Flash受惠SSD與企業級儲存需求升溫，供給缺口逐步擴大。隨著AI算力中心布局推進，將進一步推升高毛利業務比重，為中長期成長增添動能。

整體來看，記憶體族群基本面仍偏多，但短線股價已反映部分利多，在大盤震盪與資金輪動加劇下，個股走勢分歧，操作上宜聚焦具業績與籌碼優勢標的。

台股 投信 美股

延伸閱讀

威剛財報／首季賺逾三個股本 董座陳立白：全年營運萬馬奔騰

威剛財報／首季EPS飆30元、一季賺贏全年 改寫歷史紀錄

旺宏早盤亮燈漲停攻159.5元 市場按讚記憶體漲價題材

台股盤中4萬點得而復失 聯發科、台達電創天價

相關新聞

記憶體資金大亂鬥！旺宏飆天價 威剛、十銓一季賺3股本反遭調節

受OpenAI營收未達標引發AI泡沫疑慮，加上地緣政治推升油價衝擊，美股昨夜全面收黑，費半指數大跌3.6%。台股29日開盤承壓，大盤一度回測5日線。然而，記憶體族群持續吸金，旺宏（2337）、南亞科（

嘉晶逆勢亮燈漲停 首季獲利年增逾34倍、法說聚焦8吋磊晶動能

台股29日早盤受美股回檔、油價飆升與Fed決策前觀望氣氛影響，加權指數失守39,000點，不過半導體磊晶廠嘉晶（3016）逆勢成為盤面焦點。嘉晶股價開低後迅速翻紅走高，盤中攻上漲停價81.6元，大漲7

力成產品線全面漲價 第1季 EPS 2.5元

記憶體封測龍頭力成（6239）昨（28）日公布上季每股純益2.5元，優於預期，董事長蔡篤恭表示，本季所有產品線都漲價，推升全年營收、毛利率「季季高」，並全力強化先進封裝布局，最夯的矽光子與CPO領域最

緯穎3月每股賺27.1元

緯創集團旗下伺服器代工大廠緯穎（6669）遭列注意股票，昨（28）日應主管機關要求，公告自結3月歸屬母公司稅後淨利50.36億元，年增0.5%，每股純益27.1元。法人預期，緯穎今年營收創新高可期，全

富世達3月 EPS 5.46元

軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（28）日應主管機關要求，公告自結3月稅後純益3.74億元，年增185.2%，單月大賺逾半個股本，每股純益5.46元。

佳必琪催動新引擎

佳必琪（6197）昨（28）日於法說會表示，AI基建進入「光銅並進」時代，帶動今年佳必琪的大電力高功率線今年出貨爆發。法人估，佳必琪今年高功率電源產品業績將暴增五倍，成為推升營運成長新引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。