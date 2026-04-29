記憶體資金大亂鬥！旺宏飆天價 威剛、十銓一季賺3股本反遭調節

受OpenAI營收未達標引發AI泡沫疑慮，加上地緣政治推升油價衝擊，美股昨夜全面收黑，費半指數大跌3.6%。台股29日開盤承壓，大盤一度回測5日線。然而，記憶體族群持續吸金，旺宏（2337）、南亞科（2408）、群聯（8299）、威剛（3260）等盤中皆擠進成交值前十名榜單。其中，旺宏股價逆勢衝上171.5元歷史新高，與財報亮眼卻回落的威剛、十銓（4967）形成強烈對比。

盤面上，旺宏挾第1季轉盈、每股純益0.9元基本面利多，吸引外資連4日買超，投信昨日同步加碼，帶動今早成交量快速放大，目前股價最高攀上171.5元、改寫歷史新高，成為族群指標；並進一步帶動凌航（3135）攻上漲停，創見（2451）、群聯、鈺創（5351）等同步走揚。

不過，十銓與威剛卻湧現調節賣壓，儘管第1季獲利表現亮眼，每股純益分別高達27元與30.05元，但昨日遭外資反手調節，今早股價同步回落。其中，十銓盤中一度下探273.5元、回測5日線，威剛亦下跌約2.4%，顯示短線資金轉趨謹慎。至於南亞科、華邦電（2344）、力積電（6770）等指標股則於平盤附近震盪，觀望氣氛濃厚。

展望後市，產業面仍釋出偏多訊號。十銓總經理陳慶文指出，DRAM長期供需結構未變，市場需求仍大於供給，預期至2027年底價格走勢僅有「上漲或持平」兩種情境，短期出現下跌機率不高。他進一步分析，PC需求占比已降至約7.2%，即使消費性市場波動，對整體價格影響有限，且DDR5將成為主流，DDR4則逐步退場但不會快速消失。

針對市場關注的中國擴產議題，陳慶文認為影響有限，主因高階HBM與DDR5伺服器產品仍掌握在三星、美光、SK海力士手中，加上產能開出需時逾兩年，短期難以改變供需結構。

威剛方面亦對後市高度樂觀。董事長陳立白指出，在原廠縮減DDR4產出、HBM供不應求的情況下，DRAM供給持續吃緊，全年營運將呈現「萬馬奔騰」態勢；同時，NAND Flash受惠SSD與企業級儲存需求升溫，供給缺口逐步擴大。隨著AI算力中心布局推進，將進一步推升高毛利業務比重，為中長期成長增添動能。

整體來看，記憶體族群基本面仍偏多，但短線股價已反映部分利多，在大盤震盪與資金輪動加劇下，個股走勢分歧，操作上宜聚焦具業績與籌碼優勢標的。