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嘉晶逆勢亮燈漲停 首季獲利年增逾34倍、法說聚焦8吋磊晶動能
台股29日早盤受美股回檔、油價飆升與Fed決策前觀望氣氛影響，加權指數失守39,000點，不過半導體磊晶廠嘉晶（3016）逆勢成為盤面焦點。嘉晶股價開低後迅速翻紅走高，盤中攻上漲停價81.6元，大漲7.4元，漲幅9.97%，在首季財報亮眼、下午法說會登場前，吸引買盤積極進場。
嘉晶28日公布首季財報，單季稅後純益達1.01億元，季增117%、較去年同期暴增3,469%，每股稅後純益0.35元。受惠低基期與營運明顯改善，首季獲利表現亮眼，也成為今日股價在大盤重挫中逆勢亮燈漲停的重要支撐。
嘉晶今日下午將召開法說會，市場關注公司是否進一步說明後續營運展望，包括8吋大尺寸矽磊晶需求是否延續升溫、化合物半導體新應用放量進度，以及首季獲利大幅改善後，毛利率與產能利用率是否仍有向上空間。
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