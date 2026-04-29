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零關稅花生、發芽馬鈴薯叩關…討好美國 政府犧牲農民也棄守食安

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聯發科 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股昨（28）日漲多修正，雖然台積電回檔休整，不過聯發科（2454）卻接棒多頭人氣大旗，股價開高走高，終場大漲180元、收2,615元，再創歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

聯發科因受惠谷歌推出新的張量處理器（TPU），帶動ASIC業務邁入新的里程碑，法人推估聯發科2026至2028年將拿下ASIC約10~15%市占，今年資料中心ASIC將貢獻逾10億美元營收，明年更將翻倍成長。

基於獲利前景強勁，近來法人圈紛紛按讚，並調升聯發科目標價，其中以群益投顧的2,820元最高，其次為麥格理與花旗的2,800元居次。權證發行商建議，看好聯發科後市表現的投資人，可挑選價內外5%內，距到期日超過八個月的相關認購權證進行布局。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 花旗 權證

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