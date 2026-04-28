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台肥奪台積 ESG 訂單

經濟日報／ 記者任君翔陳美玲／台北報導

台肥（1722）昨（28）日公布，與台積電（2330）簽署合作契約，其台肥化工事業的台中零廢製造中心硫酸資源再生處理運用，將與台積電合作，透過硫酸資源再利用，轉製為工業級硫酸銨產品，以落實循環經濟。

台肥表示，台肥憑藉「半導體後端廢硫酸回收、純化、再利用」技術，已成功由傳統肥料生產商，躍升為高科技產業鏈中最重要的「綠色化學循環」戰略夥伴。

產業圈指出，先進製程使用大量高純度化學材料，隨著產能與製程複雜度提升，廢硫酸等的廢酸管理，已成為科技產業在營運與ESG上的重要課題。此次廠中廠（Plant-in-Plant）模式，是國內先進製程半導體大廠設計，並以BOT方式與台肥合作，在中科零廢中心設置廢硫酸回收再利用設施，將國內先進製程半導體大廠客戶製程所產生的廢酸轉化為可再利用資源，落實零廢棄、再循環的ESG精神。

台肥指出，此一模式核心在於解決科技業最棘手的資源循環問題，提升關鍵製程資源使用效率，成功打造高科技產業與化工專業高度整合，成為台肥深度鏈結高科技產業供應鏈的重要基石。未來持續與先進製程、半導體及其他科技業探索合作機會，使台肥成為科技業永續發展不可或缺的策略夥伴。

台肥3月營收13.73億元，年增18.89%；第1季累計營收37.49億元，年增12.55%。

台肥除肥料及化工事業，不動產事業也受關注。台肥鎖定科技產業需求，南港經貿大樓與新竹TFC ONE辦公室以科技業客戶為主，維持近乎滿租表現。未來推出的南港 C4 與新竹 D7-B 新建案，同樣以科技業為核心定位，全面導入綠建築、節能減碳與智慧管理設計。

現有不動產中，南港C2占地約7,000坪，A棟商辦已滿租，主要為HP、AMD等科技業業者進駐，B棟出租予漢來飯店，C棟為酒店式公寓，預期招標後，今年年底將可收租。C3目前為南港Lalaport百貨，地上權已續租給台壽保40年。

中科 台積電 半導體

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