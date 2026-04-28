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東鋼第1季 EPS 1.66元 台航0.71元

經濟日報／ 記者林政鋒黃淑惠／高雄、台北報導

東鋼（2006）公布今年首季財報，在鋼市逐步回穩與產品結構優化帶動下，單季稅後純益12.1億元，年增逾11%，每股純益1.66元；今年資本支出預算41.5億元，持續優化設備。

東鋼第1季合併營收達136億元，營業毛利20億元，營業利益13億元，從獲利結構觀察，毛利與營益率維持高檔水準，反映公司產品組合與成本控管能力優於同業。

散裝航商台航（2617）昨（28）日公布第1季財報，稅後純益為2.98億元，年增率23%，每股純益（EPS）0.71元。

台航第1季整體經營績效優於去年同期，營收10.8億元，年增5.7%，營業毛利約4.5億元，較去年增加約0.63億元，毛利率表現亮眼達42%，稅後純益約2.98億元，年增率為23%，EPS 0.71元。

EPS 績效 財報

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