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櫃買推 ETF 新兵專區

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為提升ETF市場資訊透明度並協助投資人即時掌握新上櫃ETF商品動態，櫃買中心於官網ETF訊息中心推出全新的「TPEx焦點新兵」專區，透過多元內容呈現，協助投資人快速掌握新掛牌ETF產品特色與市場定位。

櫃買中心表示，截至21日，上櫃ETF計114檔，包含100檔債券ETF及14檔股票ETF與多資產ETF，規模近3兆元，主題類型多元，包含ESG、大型權值、主權債等14種主題因子。

隨著ETF市場持續成長，發行商品主題與策略日益多元，投資人對產品資訊的多元性與投資決策參考資訊需求也同步提升。

櫃買中心官網ETF訊息中心「TPEx焦點新兵」專區以「解鎖ETF投資新視野」為主軸，並規劃「基金經理人怎麼說」單元，透過與發行機構的深度對談，邀請發行機構代表及基金經理人，從專業視角解析產品的發行策略、核心競爭優勢、市場定位、風險控管機制及分享資產配置的觀點，協助投資人掌握市場趨勢，提升對ETF市場及產品的理解。

櫃買中心提醒，ETF商品仍具市場、利率、信用及匯率等投資風險，「TPEx焦點新兵」專區內容主要在於傳達上櫃ETF產品特色、市場發展觀點與創新策略，並非對ETF的投資買賣邀約或建議。投資人於投資前，仍應詳閱公開說明書並查詢各投信業者官網資訊，審慎評估自身風險承受能力後再行投資。

「TPEx焦點新兵」專區已於22日啟用，揭示今年以來新上櫃掛牌ETF相關訊息。投資人可至櫃買中心「ETF訊息中心」（https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/）的「TPEx焦點新兵」頁籤點選各檔ETF代號即可觀看發行機構及基金經理人對ETF市場及產品所分享之精闢觀點。

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