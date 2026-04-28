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永光先進封裝材料送樣

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

永光（1711）昨（28）日舉行法人說明會，總經理陳偉望表示，旗下先進封裝關鍵材料PSPI（感光型聚醯亞胺）仍在送樣階段，尚未獲客戶正式採用並大量出貨。

針對今年首季營運，永光說，已經重返成長軌道；電子化學品國際代工需求升溫，今年首季更正式躍居集團第二大事業部門。未來將積極優化國際代工案計價模式，以推升毛利，並持續推廣自有品牌。

永光昨日舉行法人說明會，由總經理陳偉望主持。陳偉望表示，今年3月營收較去年同期彈升28%，帶動首季營收重返成長，獲利也向上攀升。永光3月色料化學品年增15%，特用化學品年增12%，碳粉年增4%，電子化學品年增89%，醫藥化學品年增90%。

值得關注的是，去年，日本化工業者生產的先進封裝關鍵材料PSPI（感光型聚醯亞胺）傳出斷供，晶圓大廠尋求在地替代原料，永光作為有能力供應該產品的本土廠商，獲得送樣機會。永光表示，半導體封裝用PSPI仍在送樣階段，尚未獲客戶正式採用並大量出貨。

展望各事業別，占營收結構逾36%的色料事業部分，因中東戰爭，市場態勢轉為賣方市場，原料供應端掌握話語權與資源分配權，永光盡力調控成本及庫存、適度調整價格紓解成本壓力，並推廣優勢環保產品、擴大高利潤產品銷售。目前原料及產品庫存都在安全水位，也正積極尋找替代料源。

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