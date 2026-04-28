快訊

零關稅花生、發芽馬鈴薯叩關…討好美國 政府犧牲農民也棄守食安

聽新聞
0:00 / 0:00

微矽強攻半導體封測

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所與台灣經濟研究院近期共同於臺灣創新板官網發表「台灣前瞻產業研析報告」，當中指出，隨高效能運算（HPC）與電動車等應用蓬勃發展，創新板成為具備核心技術的新創企業重要集資平台；其中，創新板掛牌的微矽電子（8162）憑藉在功率半導體測試及獨門的「晶圓薄化」技術，展現出強勁營運動能。

微矽電子為專業的半導體封測服務商，其核心競爭力在於提供功率半導體測試、晶圓薄化及半導體封裝的一站式整合服務。與國內一般僅專注於測試的廠商不同，微矽電子成功跨入半導體中段的「晶圓薄化（Wafer Thinning）」製程。

根據報告，晶圓薄化是提升電源轉換效率與產品熱管理性能的關鍵。微矽電子透過降低電流通過之阻值，滿足終端產品節能、薄型化的需求。這項技術不僅強化公司在電源管理IC及MOSFET測試領域的技術，更使其成為具備軟硬體自主開發能力、能製作高壓探針卡與測試治具的廠商。

除微矽電子外，報告亦點名多間上市櫃封測大廠及相關供應鏈公司，強調台灣半導體產業鏈的群聚效應。在先進封裝（如CoWoS等）與第三代半導體碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）的趨勢下，包括日月光投控、力成、京元電等指標性企業，均在報告中被提及作為產業穩定發展的支柱。

報告指出，台灣半導體封測產業之所以能維持全球領先地位，關鍵在於指標性企業所建構的完整生態系。日月光投控憑藉其先進封裝技術，持續引領高效能運算與AI晶片的發展；力成在記憶體封測領域深耕，並積極轉向邏輯晶片封裝，展現強大的轉型韌性。

封測 半導體

延伸閱讀

野村00935更換八檔成分股 半導體權重再升、布局次世代通訊

日月光高雄廠攜資安院簽 MOU 強化半導體場域數位防禦

錢進主動 ETF 賺 AI 紅利 優先布局基建、先進製程、設備、材料等產業

經部衝量子產業宣布多項跨國合作 金仁寶集團攜手美商 SEEQC 研發晶片

相關新聞

大立光、玉晶光 認購夯

蘋果WWDC 2026將於台灣時間6月9日登場，外媒指出，今年WWDC主視覺中，暗藏iOS 27將登場的新版Siri介面樣貌；iOS 27將整合更多Apple Intelligence應用服務，加上效

鴻海、和碩 四檔有戲

台股近期隨美科技股同步強漲，續寫高點，盤面資金良性輪動，鴻海（2317）、和碩（4938）等蘋果供應鏈，挾WWDC 2026題材，將吸引短多青睞，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴

新日興 押寶長天期

第2季科技業的大事，莫過於蘋果WWDC 2026將於台灣時間6月9日登場。市場關注焦點將以AI為主軸，以及iPhone等全系列產品未來發展方向。台廠中，新日興（3376）等個股備受矚目。

聯發科 兩檔活跳跳

台股昨（28）日漲多修正，雖然台積電回檔休整，不過聯發科（2454）卻接棒多頭人氣大旗，股價開高走高，終場大漲180元、收2,615元，再創歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

台達電 挑價內外15%

台達電（2308）受惠通用伺服器電源需求優於預期、DC-DC模組及液冷系統成長動能強勁，加上高壓直流輸電採用率將加速，法人上修今明年獲利預估值，並調高目標價。

新代 瞄準逾五個月

全球製造業邁向數位轉型與智慧自動化，機床控制系統龍頭新代（7750）憑藉其在工業4.0領域的深耕，展現強勁的成長動能。受益於車用電子、航太加工及綠能產業對高精密機床需求攀升，新代核心控制器市占穩健，更

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。